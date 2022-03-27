أسدل الستار أمس الأول على منافسات بطولة سمو الأمير الدولية الكبرى للرماية بتحقيق رماة الكويت 5 ميداليات.



وشهد اليوم الختامي فوز الرامي عبدالعزيز السعد بفضية رماية «السكيت»، فيما فاز الرامي البحريني تمار علي بالذهبية وحل الرامي القطري محمد الكواري ثالثا، بينما كان الحصاد الكويتي أفضل في السيدات بفوز إيمان الشماع بالفضية وزميلتها أفراح عادل بن حسين بالبرونزية، بينما فازت الكازاخستانية اسيم اورنباي بالذهبية. وكانت الكويت قد حققت فضية وبرونزية في مسابقة «التراب» عن طريق أحمد الديحاني وخالد المضف تواليا.



وعلى هامش حفل ختام البطولة، كرمت إدارة النادي الأبطال عبدالله الطرقي وطلال الطرقي وعبدالرحمن الفيحان وناصر المقلد، تقديرا لإنجازاتهم الكبيرة في المشاركات الخارجية الأخيرة.



وقال رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية م.دعيج العتيبي ان رماة الكويت لا سيما الشباب منهم قدموا أداء جيدا وسجلوا أرقاما جيدة، مشيرا إلى أن النادي سيحرص بالفترة المقبلة على إشراك رماته في أهم البطولات الدولية والقارية لتحقيق أرقام تأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة المقرر إقامتها في باريس 2024.



من جانبه، نظم فريق «مرسيدس كلاسيك» عرضا للسيارات القديمة في مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية بهدف إحياء وتشجيع اقتناء السيارات القديمة وتحفيز الهواة ومحبي التراث للحفاظ على كل ما هو قديم.