هادي العنزي



حصد الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت لقب الدوري الممتاز في نسخته الجديدة بعد تغلبه على كاظمة 96-76 في المواجهة الثالثة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، ضمن مواجهات الدور النهائي لمنافسات «بلاي اوف»، ليحصد «العميد» اللقب الرابع تواليا، والـ 13 منذ انطلاق المسابقة. كما أحرز الجهراء المركز الثالث بعد تغلبه على القادسية 91-70.



من جهته، أشاد رئيس مجلس إدارة نادي الكويت خالد الغانم بالتنظيم الرائع لمنافسات الدوري والختام المتميز للبطولة، وقال لـ «الأنباء»: «جاءت مشاركة المحترفين الأجانب إضافة مهمة لكرة السلة الكويتية، ولجميع المسابقات، حيث ارتقت بالمنافسة إلى مراحل متقدمة، وهذا ما تسعى إليه الأندية والاتحاد معا لما له من إيجابيات كثيرة على منتخبنا الوطني لكرة السلة». وذكر الغانم أن «العميد» توج بلقب الدوري بجدارة واستحقاق، ولم يخسر سوى مباراة واحدة، وقد أثبت الفريق علو كعبه في كرة السلة، وبمعدل أعمار منخفض، فهناك 7 لاعبين تتراوح أعمارهم بين 20 و21 سنة، مما يعد بمستقبل باهر لكرة السلة في الكويت، وأقول للاعبين «كفيتوا ووفيتوا».



من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة نادي الكويت ورئيس جهاز كرة السلة بدر العصيمي، أن فوز الكويت بأول 3 مواجهات في الدور النهائي لا يبخس القيمة الفنية التي يمتلكها فريق كاظمة، وقال لـ «الأنباء»: «نعتز بالتطور الكبير الذي شهده الفريق بقيادة المتميز أحمد البلوشي، وقد استمتعنا جميعا بالنهائي من حيث الإثارة وحسن التنظيم، وهذا أمر محل تقدير لدينا».



وأكد مدرب الكويت بيتر شومرز لـ «الأنباء»، أن فوز فريقه في المباراة الثالثة جاء متوقعا.