يعقوب العوضي



بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر ورعاية الهيئة العامة للرياضة، افتتحت بطولة الكويت الأولى للبيسبول على ملعب الشهيد فهد الأحمد في نادي الصيد والفروسية الخميس الماضي.



وخلال افتتاح البطولة، قال رئيس مجلس إدارة نادي البيسبول الرياضي سعود الأيوب: «نشهد اليوم حفل افتتاح بطولة الكويت للبيسبول التي تقام تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة والتي ساهمت بصورة مباشرة في تعزيز روح التنافس والتطوير الرياضي فيما بين الفرق المشاركة في البطولة وهو ما نأمل ونصبو إليه من خلال النادي الرياضي للبيسبول في أولى البطولات». وأشار إلى أن نادي البيسبول هو النادي الوحيد والأول المتخصص في لعبة البيسبول بدول مجلس التعاون الخليجي ومنذ نشأته في 2019 بلغ عدد المنتسبين له اكثر من 450 لاعبا حتى الآن من مختلف الفئات العمرية التي تبدأ من 3 سنوات علما أن اكثر الفئات أقبالا هي صغار السن علما أن اللعبة متاحة لكلا الجنسين وذوي الهمم، وموضحا أن النادي حريص على خلق البيئة المناسبة لممارسة اللعبة عبر توفير وتجهيز الملاعب بالمعدات الخاصة التي تهم جميع اللاعبين وتساهم في تطورهم. وأكد الأيوب أنه قد تمت دعوة النادي للمشاركة في دورة الألعاب الأسيوية الـ 19 المزمع إقامتها نهاية العام الحالي في مدينة هانغزو بالصين وذلك من قبل اللجنة الأولمبية الكويتية. من جهته، قال أمين السر العام عبداللطيف الأيوب أن البطولة هدفها الأول الالتقاء تحت مظلة واحدة بهدف التنافس الشريف الذي يوحد ويبرز كفاءات رياضية مؤهله بجدارة لاعتلاء منصات التتويج في شتى المحافل، وتميز البطولة يأتي من خلال تنوع المسابقات وإضافة منافسات جديدة، مؤكدا أن هدف النادي هو وضع برامج تدريبية مكثفة لتطوير وتحسين قدرات اللاعبين لتكوين فريق كويتي وطني يمثله في المحافل الدولية ومن هذا المنطلق تم التعاقد مع عدد 7 مدربين محترفين من الدومينيكان لتحسين أداء اللاعبين وزيادة مهاراتهم.