يعقوب العوضي



توج فريق الكويت بلقب دوري الناشئين تحت 17 للكرة الطائرة برصيد 24 نقطة اثر فوزه على اليرموك الذي حل ثالثا بـ 18 نقطة، وبنتيجة 3-1 بينما ذهب المركز الثاني للعربي برصيد 20 نقطة. وقام عضو مجلس الإدارة رئيس لجنتي التدريب والتطوير بدر الكوس ومقرر لجنة المسابقات عارف الصبيحي ومدير فريق الكويت منصور الشمري ومدير فريق اليرموك عثمان الفيلكاوي، بتوزيع الميداليات. وفي إطار متصل، احرز القادسية لقب دوري تحت 11 سنة، وجاء اليرموك ثانيا بفارق نقاط الأشواط عن الكويت الثالث والعربي الرابع. إلى ذلك اقام اتحاد الطائرة حفل تكريم لأعضاء الوفود المشاركة في دورتي مدربي وحكام الكرة الطائرة التي جرت مؤخرا في الكويت تحت رعاية المجلس الاولمبي الآسيوي واللجنة الأولمبية الكويتية لدول غرب آسيا.