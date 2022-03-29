ناصرالعنزي ـ مبارك الخالدي



يدخل منتخبنا الوطني «الأزرق» في اختبار تجريبي ثان في معسكره التدريبي المقام في مالطا وذلك عندما يواجه منتخب مالطا في آخر مهمة له قبل العودة للكويت بعد غد الخميس.



وكان «الأزرق» قد تعادل مع منتخب لاتفيا 1-1 في مباراته الأولى الجمعة الماضي.



وواصل الأزرق تدريباته في معسكره بإشراف المدرب التشيكي لافيكا الذي تدارس مع لاعبيه أخطاء المباراة السابقة أمام لاتفيا وخصوصا في التنظيم الدفاعي، مما تسبب في تهديد مرماه بعدد من الفرص تصدى لها حسين كنكوني، وكان المدرب قد لعب بتشكيلة من لاعبي الخبرة ضمت كلا حسين كنكوني وفهد حمود وفهد الهاجري ومعاذ الظفيري وسامي الصانع وسلطان العنزي وأحمد الظفيري وطلال الفاضل وفواز العتيبي وعلي خلف وبدر المطوع.



ومن المتوقع ان يشرك المدرب اليوم تشكيلة أخرى ومنحهم فرصة المشاركة الأساسية مثل راشد الدوسري وخالد صباح ويوسف الحقان ومهدي دشتي وابراهيم كميل ومحمد الهويدي، ولا شك أن مثل هذه التجارب تصقل اللاعبين قبل خوض المهمات الرسمية وأولاها تصفيات كأس آسيا في يونيو المقبل.



إلى ذلك، يختتم منتخبنا الاولمبي مساء اليوم معسكره المقام في انطاليا التركية بمواجهة منتخب طاجيكستان، والمباراة هي التجربة الثالثة للازرق، اذ خسر من منتخب مالاوى 0-2 ومن منتخب افغانستان الاول 0-3، ويسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي باولو كامبوس الى الخروج بنتيجة ايجابية تمحو الآثار السلبية للخسارتين في التجربة الاولي والثانية وتعكس ما تم تحقيقه من فوائد فنية في المعسكر.



ومن المقرر ان تعود بعثة الازرق الى البلاد غدا على ان يضع الجهاز الفني المرحلة الثانية من برنامج الاعداد ومواعيد التجمع المقبلة في الكويت، اذ يستعد منتخبنا للمشاركة في دورة الالعاب الخليجية الثالثة مايو المقبل بالكويت، ونهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة في أوزبكستان يونيو المقبل، حيث تضم مجموعته منتخبات استراليا والاردن والعراق.