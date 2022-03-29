يحيى حميدان



قاد المدرب التونسي نبيل معلول تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت مساء امس عقب عودته من إجازته الخاصة التي قضاها خارج البلاد أول من امس.



ويركز معلول في الوقت الحالي على تخفيف الأحمال البدنية قدر المستطاع بعد الضغط الشديد الذي مر به «الأبيض» في الشهر الماضي بعدما كان يخوض مباراة كل 4 أيام تقريبا وهو ما سبب بعض الإصابات لدى اللاعبين.



وعمل الجهاز الطبي في الآونة الأخيرة على علاج كل من المغربي مهدي برحمة الذي غاب عن المباريات الأخيرة لمعاناته من تمزق، فيما يقترب أحمد الزنكي من العودة للتدريبات الجماعية بصورة طبيعية في اليومين المقبلين.



وتنتظر الكويت، الذي سيخلد للراحة عند انطلاق الدور التمهيدي لبطولة كأس الأمير نهاية الأسبوع الحالي لكونه حاملا للقب، مباراة حاسمة أمام كاظمة في 9 أبريل المقبل ضمن الجولة الـ 15 من دوري «stc» الممتاز والتي ستحدد بشكل كبير هوية البطل، وعليه فإن المدرب معلول يأمل بالتقاط لاعبيه لأنفاسهم والاستفادة من الراحة الطويلة التي سيحصل عليها الفريق.