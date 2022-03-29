اختتمت أمس الأول مسابقات بطولة الدوري العام للاسكواش لجميع المراحل السنية باستثناء مرحلة تحت 15 سنة التي تساوى فيها فريقا العربي وخيطان في النقاط وسيحتكمان إلى لقاء فاصل الأحد المقبل.



وكان كاظمة قد حقق بطولة تحت 19 سنة، فيما احتل القرين الوصافة، وجاء اليرموك ثالثا. وفي فئة تحت 17 سنة عانقت الميداليات الذهبية أعناق أبناء القرين، فيما احتل اليرموك المركز الثاني وجاء خيطان ثالثا.



وفي دوري تحت 13 سنة تمكن براعم العربي من إحراز الذهب، وجاء القرين في المركز الثاني، فيما حقق اليرموك الميدالية البرونزية. وفي فئة تحت 11 سنة توج فريق خيطان بالبطولة وجاء العربي ثانيا والقرين ثالثا.



هذا، وتم تقديم الدروع وتقليد الميداليات الملونة للفرق واللاعبين الفائقين بحضور نائب رئيس الاتحاد حامد العمران وأمين السر العام منصور العدواني وأمين الصندوق المساعد مبارك البذالي وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الحكام وليد المزيدي.



إلى ذلك، انطلقت امس الاثنين بطولة الاتحاد فردي لجميع المراحل السنية والتي ستختتم في 11 أبريل المقبل على ملاعب مجمع الشيخ سالم الصباح الدولي في جنوب السرة.