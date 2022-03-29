يعقوب العوضي



فاز فريق كرة اليد بنادي السالمية على العربي 34-29 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الممتاز لكرة اليد، ورفع السماوي رصيده إلى 18 نقطة، بينما ظل رصيد الأخضر على 8 نقاط.



وفي مباراة أخرى، فاز القادسية على القرين 27-24، ورفع الأصفر رصيده إلى 16 نقطة، فيما بقي رصيد القرين على نقطتين.



وفي إطار منافسات دوري الدرجة الأولى، فاز الشباب على الساحل 25-23 ضمن الجولة 16 من البطولة ورفع الشباب رصيده إلى 8 نقاط، بينما بقي الساحل على رصيده السابق بنقطتين.



وفي سياق متصل، تشهد صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد اليوم 6 مباريات ضمن دوري الشباب تحت 19 سنة ويلعب السالمية مع اليرموك والشباب مع التضامن في الـ4:30، ويواجه خيطان النصر، ويلعب الكويت مع القادسية في الـ 6:00 وتقام المباراة النهائية بين كاظمة والقرين في الـ 7:30 وفي نفس التوقيت يلتقي الصليبخات مع الفحيحيل.



ويمتلك القرين وكاظمة 29 نقطة مع أفضلية كاظمة بفارق الأهداف.



الى ذلك، فاز عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد طلال العتيبي بعضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد العربي للعبة، وذلك في الانتخابات التي أقيمت في القاهرة أمس.



وذلك بإجماع 18 عضوا من القارتين آسيا وافريقيا.