حقق متسابقون كويتيون مشاركون في الجولة الثانية من بطولة الإمارات للموتوسيرف (2022) نتائج متميزة في فئات عدة.



وقال أمين سر نادي الرياضات البحرية أحمد أبل في تصريح إن أبطال النادي استحوذوا على المراكز الأولى في البطولة التي أقيمت في الشارقة واستمرت يوما واحدا. وأوضح أن المتسابق شاهين رمضان حصل على المركز الثاني في فئة الجالنجر (ستوك) في حين حقق المتسابق فارس رمضان المركز الأول في فئة الجونيور (ناشئين) وجاء حمد الحداد ثالثا.



يذكر أن الجولة الأولى من البطولة أقيمت في يناير الماضي لتتبقى جولتان يسعى المتسابقون الكويتيون خلالهما إلى تحقيق نتائج متقدمة.