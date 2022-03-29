حقق فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لقب دوري كرة القدم العشبي ضمن منافسات دورة الألعاب الرياضية الأولى للتعليم العالي التي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي وتختتم غدا الأربعاء خلال الحفل الذي يقام برعاية وحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ـ وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بصالة اتحاد كرة اليد بمجمع صالات الشيخ سعد العبدالله، بالفوز على فريق الجامعة الأمريكية الهزيمة بهدف دون مقابل، ونجح سعود الحوشان حارس مرمى التطبيقي في الحفاظ على شباكه نظيفة من خلال التصدي لمهاجمي الأمريكية ليحافظ على تقدم فريقه والظفر باللقب الدوري في نسخته الأولى، ليحصل الحوشان على لقب رجل المباراة، ومرشح للحصول على أفضل حارس في النسخة الأولى لدوري التعليم العالي.



ونجح «التطبيقي» خلال مشوار الدوري في الحفاظ على تفوقه بعدما تصدر المجموعة الأولي بجدارة دون هزيمة وتخطي الجونكوين في دور الثمانية ليصل إلى الدور قبل النهائي ويلتقي أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية ويتأهل للمباراة النهائية رغم غيابه قائد الفريق شبيب الخالدي بسبب الإصابة التي لحقت به مع فريقه كاظمة منافسات دوري STC.



من جانبه، أثنى عضو مجلس إدارة الاتحاد ـ رئيس لجنة التعليم العالي فهد الخليفة على أداء اللاعبين خلال منافسات الدور من بداية الأدوار التمهيدية إلى المباراة النهائية بجانب المستوي الفني والبدني الذي ظهر عليه اللاعبون، مضيفا «سيكون هناك اجتماع للجان العاملة واللجنة العليا عقب انتهاء الدورة لمناقشة التقارير الفنية والإدارية لتقيم جميع المسابقات للوقوف على السلبيات لتجاوزها خلال النسخة المقبلة، بجانب مراجعة الأمور التنظيمية ومناقشة مقترحات بعض الجامعات لزيادة الألعاب وتغير شكل المسابقات لزيادة المنافسة بين جميع اللاعبين والكليات المشاركة».