ناصر العنزي



توج النصر بطلا لكأس الاتحاد «التنشيطية» بعد تغلبه على العربي في المباراة النهائية بركلات الترجيح «5-4» بعد انتهاء المباراة بالتعادل «1-1» وذلك في المواجهة النهائية التي جمعتهما امس على ملعب الصداقة والسلام، واستحق «العنابي» الكأس بعدما قدم مستويات جيدة ختمها باللقب.



ولعب العربي بتشكيلة مكونة من عبدالرضا شهاب وجمعة عبود وتركي الشمري وطارق بوعبطة وحسن حمدان وعبدالله الشمالي وخالد المرشد وسيف الحشان وستيفن چوبي ووليد الشعلة وعمر باعباد.



وأنهى الأخضر الشوط الأول لصالحه بهدف أحرزه سيف الحشان بعدما تلقى تمريرة من زميله النيجيري چوبي أسرع في إيداعها المرمى «40»، وهي الفرصة الوحيدة للأخضر في الشوط الأول بعدما توقفت كراته الهجومية على منطقة جزاء الخصم ونجح الحشان في استثمارها بنجاح.



أما النصر فقد لعب بتشكيلة مكونة من محمد الحسينان ومحمد عليان وروبن ومحمد خالد وفهد العنزي ومشاري العازمي وناصر شامان وناصر العجمي ومحمد عبدالهادي ومحمد دحام وعدي الصيفي، وتفدم العنابي بخطوات سريعة نحو مرمى الخصم وكاد ان يصيبه بهدف السبق لولاء سوء حظ محمد عبدالهادي ومحمد دحام.



وفي الشوط الثاني برزت كرة مهيأة للتسجيل ولكن مهاجم النصر محمد عبدالهادي سدد الكرة ضعيفة خارج المرمى «50»، وتبادل الفريقان الهجمات التي لم تكتمل، وتوج نجم النصر محمد دحام جهوده بهدف جميل من تسديدة محكمة «68» وسيطر بعدها النصر على المباراة وضاعت منه فرصا محققة ليحتكم الفريقان الى ركلات الترجيح الني احسن لاعبو النصر مشعل فواز وعدي الصيفي ومحمد دحام ومشاري العازمي وعبدالمحسن العجمي في تنفيذها.



أدار المباراة الحكم يوسف نصار وأجاد في إدارتها.