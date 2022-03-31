يحيى حميدان



احتفظ فريق «ديوانية الجابرية» بلقب بطولة دوري «فرجان» الثانية بتغلبه على فريق «عاش واقف» 4-1 في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب مركز حسن ابل بمنطقة الدسمة بحضور النجم البرازيلي الكبير روبرتو كارلوس. وسبقت ختام البطولة، التي أقيمت على مدار أسبوعين، مباراة استعراضية انتهت بفوز قدامى «الأزرق» على نجوم «دورة فرجان» 4-2 بمشاركة النجم روبرتو كارلوس، الذي أظهر لمساته الفنية التي تميز بها أيام العز مع ريال مدريد الإسباني ومنتخب البرازيل. وفي ختام المباراة فرضت الجماهير المحبة للسحر البرازيلي طوقا حول كارلوس، صاحب الصولات والجولات في الملاعب الأوروبية، للظفر بتوقيعه على قميص «الملكي» أو «السامبا» مع صورة تذكارية للتاريخ. وشارك مع قدامى «الأزرق» شهاب كنكوني ونهير الشمري وعلي مقصيد وجراح العتيقي وعبدالعزيز المشعان وخالد عبدالقدوس. إلى ذلك، قال مدير العلاقات العامة في شركة «VO» المنظمة للحدث أحمد السويلم، إن البطولة جاءت ناجحة بكل المقاييس بعد مشاركة لافتة من 416 لاعبا مثلوا 32 فريقا وتنافسوا على مدى 12 يوما وسط أجواء ودية وأخوية، مضيفا ان حضور النجم العالمي كارلوس طغى على أحداث اليوم الختامي، وهذا ما أردناه من خلال إسعاد الجماهير الحاضرة للملعب.