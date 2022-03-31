مبارك الخالدي



تعود إلى البلاد اليوم بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم قادمة من مالطا بعد ختام معسكر قصير أقامه الأزرق استعدادا لخوض الاستحقاقات المقبلة. ولعب منتخبنا خلال تواجده في معسكره مباراتين وديتين تعادل في الأولى مع منتخب لاتفيا 1-1 وخسر في الثانية من منتخب مالطا 2-0. وكان الجهاز الفني بقيادة المدرب التشيكي لافيكا قد أجرى حصتين تدريبيتين امس حرصا على إتمام جدول الحصص التدريبية كاملا قبل العودة الى الكويت. وفي جانب آخر، وصلت الى البلاد أيضا مساء امس بعثة منتخبنا الأولمبي قادمة من تركيا، حيث أنهى المنتخب معسكرا استمر 10 أيام لعب خلاله 3 مباريات ودية، خسر في الأولى من منتخب مالاوي 2-0 ثم من منتخب أفغانستان الاول 3-0 وتعادل في الثالثة مع طاجيكستان 1-1.



وقال المدرب المساعد في الجهاز الفني محمد الفيلكاوي ان الأزرق استفاد كثيرا من المعسكر ومن جميع النواحي، وذلك بعد ان حقق الجهاز الفني الأهداف المرسومة قبل المغادرة، مبينا ان المنتخب يضم مجموعة من الشباب يمثلون المنتخب الأولمبي لأول مرة، حيث تمكن المدرب البرازيلي باولو كامبوس من الوقوف على قدراتهم الفنية والبدنية بشكل مباشر، وسيتابع الجهاز الفني اللاعبين من خلال ما تبقى من منافسات للموسم الحالي لاختيار عناصر جديدة إذا ما أثبتت استحقاقها للانضمام للمنتخب.



إلى ذلك من المتوقع ان تدرس اللجنة الفنية في اجتماعها الأسبوع المقبل التقارير الفنية والإدارية لرحلة الأزرق الى مالطا ومعسكر الأولمبي في انطاليا التركية، وسيشهد الاجتماع بحثا فنيا للمستويات التي قدمها اللاعبون وإمكانية استدعاء أسماء أخرى بحسب حاجة كل جهاز فني.