اختتمت أمس فعاليات دوري المحافظات لكرة القدم الذي نظمها الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع في الملاعب الخارجية لستاد جابر الدولي بمشاركة 64 فريقا من المحافظات الست، برعاية وحضور مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح وبحضور عدد من قيادات الهيئة، حيث تم تتويج فريق محافظة الجهراء «بوكاجونيورز» بالمركز الأول فيما جاء فريق محافظة مبارك الكبير «مسباحي» ثانيا وفريق محافظة حولي «الخميس» ثالثا.



وقال مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح: «سعداء ان نحتضن ونحيي رياضة كرة القدم في جميع الملاعب، إن كانت عشبية أو ترابية»، مبينا انه وانطلاقا من مصطلح «الرياضة للجميع» فإن ذلك يؤكد اهتمام الهيئة في نشر الرياضة بين جميع شرائح وفئات المجتمع من خلال خلق فرص لممارسة أنشطتهم بشكل منظم وتحت رعاية الدولة.



وأشار إلى أنه حث كل من قطاع الرياضة للجميع والاتحاد الكويتي للرياضة للجميع لتكثيف أنشطتهم خلال الفترة المقبلة بهدف تلبية رغبات وطموحات الشباب، واعدا الرياضيين برفع سقف الجوائز من خلال الاتحاد بحيث تكون مجزية بشكل أكبر.



من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع محمود أبل إن دوري المحافظات لكرة القدم يعتبر أولى أنشطة الاتحاد بعد الانتهاء من الاحترازات الصحية التي رافقت جائحة كورونا، معبرا عن سعادته بنجاح الدوري الذي شارك به ما يقارب 64 فريقا واستمر لمدة 12 يوما.



وأشار أبل إلى أن هذه البطولة جاءت برعاية كريمة من مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح الموعد الشمري الذي بدوره يولي الاتحادات النوعية، سواء الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع أو الاتحاد الرياضي المدرسي اهتماما كبيرا، حيث جاءت هذه الاتحادات خدمة لأهل الكويت لتقوم برياضات غير تنافسية.



وأضاف ان الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع يعتني بجميع شرائح المجتمع بهدف خلق مجتمع رياضي صحي من خلال الممارسة المباشرة للرياضة البدنية أو من خلال التوعية الصحية، مبينا أن رائدة هذا العمل في الاتحاد هي لجنة التوعية الصحية وعلى رأسها د.مساعد الخياط التي عملت خلال الفترة السابقة في بعض الجمعيات التعاونية التابعة للمناطق وفي بعض المولات.



وتابع أبل قائلا: نتمنى أن يكون حليفنا النجاح لتحقيق الأهداف الكبيرة للاتحاد من خلال نشر التوعية الصحية، متأملا تضافر الجهود مع الاتحاد من قبل جميع القطاعات سواء القطاع الخاص أو القطاعات الحكومية لتحقيق أهداف الاتحاد لمواجهة أمراض العصر سواء السكري أو الضغط والأمراض الأخرى المصاحبة للسمنة من خلال ممارسة الرياضة والوصول إلى مجتمع صحي.