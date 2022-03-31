توج فريق ستارز اول من امس بطلا لمنافسات دوري هوكي الجليد للرجال في نسخته الرابعة التي نظمهما نادي الألعاب الشتوية وأقيم على صالة النادي في منطقة بيان. وجاء فوز ستارز حامل لقب البطولة للمواسم الثلاثة الماضية بجدارة واستحقاق بعد ان جمع 52 نقطة من 20 مباراة شهدت مشاركة 5 فرق محلية وأقيمت على خمسة اقسام واستمرت لمدة 6 اشهر.



وتمكن ستارز من تعزيز رصيده بعد الفوز في المباراة الختامية على فريق موسادز 4-0 ليحتل الفريق الخاسر المركز الثاني برصيد 27 نقطة في حين شغل فريق الكاملز المركز الثالث بعد ان حصد 26 نقطة.



وتوج نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة حمود فليطح الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأول، كما قام بتكريم الحكام والحكمات وافضل اللاعبين في البطولة بحضور نائب مدير عام الهيئة للشؤون المالية والإدارية علي مروي ونائب المدير العام لقطاع الرياضة للجميع مشعل الهدبة ورئيس واعضاء نادي الالعاب الشتوية وجمهور غفير.



هذا، وأكد رئيس نادي الألعاب الشتوية فهيد العجمي أن نسخة الدوري لهذا الموسم تميزت ببروز مواهب عديدة ستخدم المنتخب الوطني الاول الذي يستعد للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية مايو المقبل.