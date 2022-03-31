يعقوب العوضي



تشهد صالة الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم اليوم مباراتين ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الممتاز لكرة اليد، حيث يلعب القادسية مع برقان وفي رصيد كل منهما 16 نقطة في الـ 6:10، فيما تجمع المباراة الثانية السالمية برصيد 18 نقطة مع الفحيحيل بـ 16 نقطة في الـ 8:00.



وتسبق المباراتين مواجهة في الدرجة الأولى تجمع الساحل وبرصيده نقطتان مع التضامن وبرصيده 6 نقاط في الـ 4:30 وعلى الصالة نفسها.



إلى ذلك، توج فريق القرين بلقب دوري الشباب تحت 19 سنة بعد فوزه في المباراة النهائية على كاظمة 25-21 وجاء الكويت في المركز الثالث. وشارك أعضاء مجلس إدارة اتحاد اليد مشعل القبندي وعبدالله الذياب ومدير اللعبة في القرين عبدالعزيز يالوس وإداري يد القرين حامد مزعل ومدير اللعبة في كاظمة عمر الملا في مراسم التتويج وتسليم كأس البطولة.



من جانب آخر، وعلى صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اللعبة تلتقي سيدات القرين وبرصيدهن 10 نقاط مع سيدات نادي سلوى الصباح وبرصيدهن 10 نقاط في الجولة 12 والأخيرة من دوري السيدات في الـ 6:00، حيث يكفي سيدات القرين التعادل للحفاظ على اللقب وتحقيقه للمرة الثانية تواليا بينما لا بديل لسيدات سلوى عن الفوز.