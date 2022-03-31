يحيى حميدان



شدد مدرب فريق الكرة بنادي خيطان هاني الصقر على صعوبة لقاء الغد أمام اليرموك في الدور التمهيدي من مسابقة كأس الأمير، مشيرا الى أن المواجهة ستكون متكافئة، وبالتأكيد ستلعب التفاصيل الصغيرة دورا كبيرا في تحديد هوية المتأهل الى الدور ربع النهائي. وأضاف الصقر في حديث خاص مع «الأنباء» انه بغض النظر عن وجود «اليرامكة» في الدرجة الممتازة ووجود فريقنا «الأحمر والأسود» في «دوري المظاليم»، الا أن المباراة لن تكون سهلة على الطرفين لتقارب المستوى بينهما. وتابع قائلا: «اليرموك يملك لاعبين مميزين ومدربا غنيا عن التعريف وهو أحمد حيدر، ولذلك أتوقع أن تكون المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات وعلينا التركيز بشكل أكبر لتجاوز منافسنا غدا والتأهل الى المحطة التي تليها».



وبين الصقر أن خيطان سيعاني من غياب عنصرين مؤثرين هما: حارس المرمى أحمد الدوسري لإصابته بالركبة وانتهاء الموسم بالنسبة له، والبرازيلي جوناثان بيريرا لمعاناته من تمزق عضلي، مؤكدا أن ثقته عالية ببقية العناصر لتعويض أي غياب «والبركة بالموجودين».