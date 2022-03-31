تفتتح في الساعة الثالثة عصر اليوم الخميس منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من بطولة دوري الاتحاد الكويتي للفروسية في مضمار مركز الكويت للفروسية بمنطقة صبحان.



وتقام اليوم 4 أشواط على ارتفاعات (105-115-125-135) سم، على أن تستكمل المنافسات غدا السبت بإقامة 5 أشواط، أهمها شوط الجائزة الكبرى على ارتفاع 140 سم، وهو الذي سيحدد بطل الموسم.



وأكدت أمين السر العام للاتحاد الكويتي للفروسية ومعلقة الفروسية الحكمة الدولية الكويتية نبيلة العلي، أن الموسم الرياضي الحالي (2021-2022) ناجح بكل المقاييس، ولم يتحدد هوية البطل إلا في الجولة الأخيرة، حيث ينفرد نجم نادي الكويت للفروسية علي الخرافي بالصدارة برصيد (132) نقطة بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه الفارس عبدالله العوضي يليهم عبدالرحمن الفريع (95) نقطة وراكان الحساوي (74) نقطة.



هذاو وشارك وفد من حكام الكويت في بطولة عمان الدولية لقفز الحواجز على ميدان مزرعة الرحبة بولاية بركاء، وهم نبيلة العلي ودلال العبيد ونضار المصطفى وعبدالعزيز المشوطي، تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية ومشاركة 8 دول هي سلطنة عمان والأردنية والمغرب، ومصر والعراق وأميركا وبريطانيا والتشيك، في إشارة إلى مواصلة حكام الكويت تألقهم في البطولات الخليجية والاعتماد عليهم خلال السنوات الأخيرة في تنظيم وإدارة المسابقات الخليجية نظرا للتاريخ الكبير لهم في الفروسية بصفة عامة ومسابقتي قفز الحواجز وجمال الخيل بصورة خاصة.