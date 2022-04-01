ناصر العنزي



تنطلق مساء اليوم بطولة كأس سمو الأمير بإقامة مباراة واحدة تجمع خيطان مع اليرموك في الدور الـ ١٦ على ملعب علي صباح السالم، وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب. وتضم المجموعة الأولى كلا من: الكويت حامل اللقب والقادسية وكاظمة وخيطان واليرموك وبرقان والفحيحيل، فيما تضم المجموعة الثانية: العربي والصليبخات والساحل والسالمية والجهراء والنصر والشباب والتضامن. وتستكمل مواجهات الدور التمهيدي الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلة. ومباراة اليوم ستكون بين فريقين طموحين لتجاوز هذا الدور، ويلعب خيطان ضمن أندية الدرجة الأولى وقدم مستويات جيدة بإشراف المدرب الوطني هاني الصقر. وسبق لخيطان أن أطاح بكاظمة من كأس سمو ولي العهد، أما اليرموك فيأتي في المركز الأخير للدوري الممتاز بعدما خسر نقاطا كثيرة ثم تحسن مستواه بعد ما دعم صفوفه بعناصر محترفة، ويسعى مع مدربه أحمد حيدر للوصول إلى مرحلة افضل.



ويتصدر العربي قائمة الفرق الأكثر تتويجا باللقب بـ 16 مرة، ثم الكويت 15 مرة، فكاظمة 7 مرات، والسالمية واليرموك مرتين، والفحيحيل مرة واحدة. ووصلت فرق التضامن والجهراء والساحل للمباراة النهائية ولم تحقق اللقب فهل تشهد هذه المسابقة بطلا جديدا؟



يتصدر نجم كاظمة المعتزل يوسف سويد قائمة هدافي بطولة كأس الأمير بـ 35 هدفا، ثم بدر المطوع 30 هدفا. والفرصة سانحة للمطوع لتخطي رقم سويد، حيث سيلتقي القادسية كاظمة الاثنين المقبل.