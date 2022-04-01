هادي العنزي



توج فريق سلة نادي الكويت بطلا لكأس السوبر بتغلبه على كاظمة 112-79 نقطة، في المواجهة التي جمعتهما أمس الأول بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد رشيد العنزي، ورئيس مجلس إدارة نادي الكويت خالد الغانم، وعدد من أعضاء الاتحاد. وجاءت مواجهة «الأبيض» بطل الدوري ووصيفة «البرتقالي» متكافئة مع أفضلية للبطل في أغلب فتراتها، وسط تألق محترف «العميد» البوسني علم الدين كيكانوفيتش في المباراة وسجل 24 نقطة واستحوذ على 10 كرات مرتدة «ريباوند»، فيما لم يظهر «البرتقالي» بالمستوى المتوقع.



إلى ذلك، تواصل مسابقة كأس الاتحاد للدرجة الأولى لكرة السلة مواجهاتها بلقاءين اليوم، حيث يلتقي في الأول القرين مع الجهراء في 5:30 مساء على صالة الاتحاد، تتبعها مباراة متكافئة تجمع التضامن والصليبخات من دوري الدرجة الأولى في 7:30 مساء، على ذات الصالة، وقد انطلق كأس الاتحاد مساء أمس بمباراة جمعت العربي والشباب.