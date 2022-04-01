تختتم اليوم في مركز الكويت للفروسية منافسات اليوم الثاني من الجولة الثامنة والأخيرة لبطولة دوري الاتحاد الكويتي للفروسية، والاحتفال ببطل أول دوري في تاريخ الفروسية الكويتية.



وتبدأ المنافسات في الساعة الثامنة صباحا بإقامة شوط الفئة المبتدئة على ارتفاعات 70-90 سم، يتبعه أشواط على 110 و120 و130 و140 سم، وستكون المنافسة قوية بين الفارسين علي الخرافي (نادي الكويت للفروسية) وعبدالله العوضي (نادي المسايل للفروسية) للفوز باللقب، إذ ينفرد الخرافي بصدارة الدوري برصيد 132 نقطة يليه عبدالله العوضي برصيد 128 نقطة وعبدالرحمن الفزيع ثالثا (95) وراكان الحساوي رابعا (74). وبهذه المناسبة، أكد رئيس الاتحاد الكويتي للفروسية مسعود حيات أن القطاع الخاص ويمثله بنك برقان وشركة زين وشركة كي جي إل كان له دور كبير في موسم الفروسية 2021-2022، مضيفا أنه لاحظ الحماس الشديد من أبنائه الفرسان والفارسات خلال بطولة الدوري بفضل الدعم الكبير والجوائز القيمة، حيث تم رصد مكافآت للأبطال 80 ألف دينار تم توزيعهم على 8 جولات.



وأشار حيات إلى أن بطولة الدوري تم تنظيمها في مضامير أندية المسيلة للفروسية ومركز الكويت للفروسية ونادي الصيد والفروسية بالإضافة إلى ذلك تم تنظيم بطولات دولية في الكويت، الأمر الذي طور من مستوى الفرسان.