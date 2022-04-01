هادي العنزي



توج فريق أكاديمية يوفنتوس بطلا لدوري الشابات لكرة القدم، في ختام أول دوري بتاريخ الرياضة الكويتية الذي أقيم بمشاركة 6 أندية وأكاديميات رياضية، وجاء فريق الاتحاد المدرسي والتعليم العالي ثانيا وشابات نادي فتيات العيون ثالثا.



وكرم الفائزين بالمراكز الأولى وجوائز الأفضل، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف، وعضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة النسائية فاطمة حيات، ورئيس دائرة الاتصالات التسويقية لمجموعة بنك برقان خلود الفيلي، ومدير قطاع الرياضة للجميع في الهيئة العامة للرياضة حامد الهزيم، وحمد العوفان ممثل شركة فلاورد، بحضور عدد غفير من أولياء أمور اللاعبات والمتابعين، اذ شهد اليوم الختامي لدوري الشابات مباراة ودية جمعت منتخبنا الوطني للشابات وأكاديمية يوفنتوس بطل الدوري، انتهت بالتعادل بدون أهداف.



وحصل فريق أكاديمية يوفنتوس على مكافأة قدرها 2500 دينار، فيما نال «الاتحاد المدرسي» 2000 دينار وفتيات العيون 1500 دينار، كما فازت منيرة خالد بجائزة أفضل لاعبة محلية، فيما ذهبت جائزة أفضل لاعبة أجنبية إلى جويل زهير، وأحرزت هيفاء القديري لقب هداف الدوري، وحازت كابر سعيد لقب أفضل حارسة مرمى، وتالا مريد أفضل لاعبة واعدة، فيما ذهبت جائزة اللعب النظيف إلى شابات نادي التضامن.



من جانبها، شكرت فاطمة حيات أولياء أمور اللاعبات على دعمهم ومساندتهم للاعبات، مضيفة: «تثبت الفتاة الكويتية يوما بعد آخر، قدرتها على النجاح في مختلف الرياضات، وختام دوري الشابات يمثل بداية جديدة لكرة القدم النسائية في الكويت، ونأمل أن تحظى رياضة المرأة بالدعم المطلوب من مختلف مؤسسات المجتمع، ومسؤولي الدولة والرياضة، لكي تستمر وتتطور في السنوات المقبلة، ونحتاج إلى مزيد من التعاون والدعم لتحقيق الرؤية المستقبلية لرياضة المرأة بشكل عام وكرة القدم النسائية بشكل خاص».



من جهتها، ذكرت خلود الفيلي أن شعار بنك برقان «أنت دافعنا»، وشعار دوري الشابات «أنت المستقبل» وهذان الشعاران يلتقيان في الأهداف، والنظرة المستقبلية للشباب الذين يمثلون مستقبل الكويت، مشيدة بالجهود الكبيرة للجنة النسائية في اتحاد الكرة برئاسة فاطمة حيات، والتي ساهمت بتنظيم أول دوري نسائي لكرة القدم.