يعقوب العوضي



يسعى فريق كرة اليد بنادي كاظمة في مواجهته الصعبة اليوم أمام فريق الكويت إلى تعزيز وصافة الترتيب العام والبقاء ضمن فرق المقدمة، وذلك في المباراة التي ستجمعهما في الـ6:15 مساء اليوم على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الممتاز، ويحمل الكويت الذي حسم لقب البطولة 32 نقطة، فيما يدخل كاظمة المواجهة برصيد 20 نقطة. وفي لقاء آخر يواجه العربي (8 نقاط) القرين (نقطتين) في الـ 8:00.



ويقود كاظمة المدرب البحريني علي العنزور ولديه عدد من اللاعبين الجيدين ومنهم: ابراهيم الأمير، اسماعيل الخزيعل، سالم عبدالسلام أحمد القطان، والمتألق في حراسة المرمى تركي الخالدي واحمد مفرح.



أما الكويت الذي اقتنص لقب البطولة للمرة العاشرة تواليا والثانية عشرة في تاريخه فيسعى إلى مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية بقيادة المدرب الوطني هيثم الرشيدي والذي يعول على المحترفين فرانكيس وهيرنانديز الى جانب عبدالعزيز الدوسري، وصالح الموسوي، وعبدالله الخميس وحسن صفر.



وقد استعاد الكويت حارس مرماه السابق علي صفر بصفقة انتقال حر عقب تجربة أوروبية مع نادي فاردار المقدوني شارك خلالها في بطولة دوري أبطال أوروبا.