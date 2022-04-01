المقصيد: مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الاتحاد مستقبلاً

الخليفة: مؤسسات التعليم العالي أصحاب نجاح الدورة

مبارك الخالدي



أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة محمد الراجحي حرص الدولة وبتوجيهات أميرية سامية على دعم ورعاية النشء والشباب وتذليل العقبات أمامهم لتمكينهم من التميز.



جاء ذلك خلال رعايته وحضوره حفل ختام دورة الألعاب الرياضية الأولي للتعليم العالي التي نظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي خلال الفترة من 8 إلى 30 مارس في 6 ألعاب للبنين والبنات بمشاركة 13 جامعة تعليمية حكومية ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، حيث حصد فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كأس التفوق إثر فوزه بـ 4 مسابقات هي كرة القدم بنين للملاعب العشبية وكرة القدم للصالات بنين وكرة السلة بنات والكرة الطائرة بنين، فيما توج فريق جامعة الكويت بمنافسات كرة القدم للصالات فتيات بينما فاز فريق جامعة الخليج بمسابقة الكرة الطائرة فتيات.



وقال الراجحي: «بتعاون هيئة الرياضة والاتحادات والأندية والهيئات الرياضية يتم تنظيم البطولات والدورات بما يصقل مهارات المشاركين»، مشيدا بالتنظيم المميز لمنافسات الدورة التي شكلت فرصة لاستثمار أوقات فراغ الطلبة والطالبات في ممارسة الرياضة.



من جانبه، قال رئيس الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي فيصل المقصيد إن الدورة استهدفت دعم النشاط الرياضي في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، مشيدا بالتعاون الكبير الذي أبدته مؤسسات القطاعين العام والخاص وفي مقدمتها وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والهيئة العامة للرياضة ما أسهم في إنجاحه فنيا وتنظيميا، بالإضافة إلى القطاع الخاص وفي مقدمته بنك الكويت الوطني الشريك الاستراتيجي لفعاليات وانشط الاتحاد.



وأكد المقصيد أن نجاح النسخة الأولى للدورة يضع على عاتق مجلس إدارة الاتحاد واللجان العاملة مسؤولية كبيرة في التجهيز من الآن للنسخة الثانية التي ستتضمن إضافة بحث السلبيات التي ظهرت من أجل تصحيحها، مضيفا: ستتم إضافة ألعاب أخرى للمنافسات ومنها الألعاب الفردية بجانب زيادة المشاركين وإطالة الفترة الزمنية من اجل إيجاد المنافسة القوية بين الفرق المشاركة وإمكانية التعويض وزيادة وثقل المواهب داخل الجامعات.



وأشار إلى أن هناك اتجاها لتعديل لوائح البطولة لفتح المجال أمام الجميع للمشاركة ورفع المستوى الفني والبدني للاعبين أبناء التعليم العالي.



من جانبه، أبدى مدير الدورة - رئيس لجنة التعليم العالي في مجلس إدارة الاتحاد فهد الخليفة سعادته بما تحقق من نتائج إيجابية خلال المنافسات، مضيفا: رغم النجاحات التي تحققت خلال النسخة الأولى هناك سلبيات نعمل على تصحيحها قبل الاستعداد للنسخة الجديدة والتي ستتضمن إضافة ألعاب جديدة، وقدم الخليفة الشكر لكل مؤسسات التعليم العالي التي ساهمت في إنجاح الحدث من خلال المشاركة وتوفير القيادات الإدارية بجانب وضع منشآتها الرياضية تحت تصرف اللجان العاملة ومجلس إدارة الاتحاد لأنهم شركاء في الحدث والإنجازات التي تحققت تنسب لهم.