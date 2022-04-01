يعقوب العوضي



نجح العربي في البقاء ضمن فرق الدوري الممتاز للكرة الطائرة بعد فوزه على اليرموك 3-1 في ثاني مباريات تحديد الفريق المتأهل إلى الدوري الممتاز، وبذلك يهبط اليرموك إلى الدرجة الأولى رسميا.



من جانب آخر، توجت سيدات نادي سلوى الصباح بلقب الدوري العام للكرة الطائرة للشابات تحت 18 سنة بعد الفوز على فتيات العيون 3-0 في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء أول من أمس ضمن منافسات الجولة الأخيرة من البطولة، وجاءت سيدات نادي الفتاة في وصافة الترتيب برصيد 9 نقاط فيما احتلت فتيات العيون المركز الثالث دون نقاط. وبعد المباراة قامت رئيس نادي سلوى الصباح الشيخة نعيمة الأحمد، وعضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة بدر الكوس ود.استقلال الرقم رئيس اللجنة النسائية للكرة الطائرة بتوزيع الميداليات على الفرق المتوجة وتسليم كأس البطولة.