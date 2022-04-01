اعتمادا على ما تمثله من محطة هامة ومثالية للباحثين عن أجواء الحياة العصرية، أضافت شركة الحمراء العقارية لأنشطتها أبعادا أغنى وأكثر تنوعا شملت شريحة المجتمع التي تعشق ابتكارات الطعام والتميز في عالم الأغذية والمشروبات وتسعى لتجربتها واكتشافها والتعرف عليها، لذلك قامت الشركة بتوفير الدعم لمهرجان Food Buzz الذي يضم أهم المتخصصين المحليين في عالم الأغذية والمشروبات لتقدم لزوارها وشركائها في المحلات والمكاتب داخل برج الحمراء للأعمال فرصة الاستمتاع بتجربة فريدة من الطعام، وذلك في المنطقة الخارجية لمركز الحمراء للتسوق.



وتتنوع الجهات المشاركة بتقديم ما لديها من مختلف أنواع المأكولات والحلويات والقهوة وما تحتويه هذه الأصناف من مكونات شهية ومميزة خلال هذا المهرجان الذي يستمر ليومين، ويضم مجموعة من أهم العلامات التجارية المحلية الناجحة في عالم الأغذية والمشروبات مثل هابي كريسنت، توبيز ستيت، أولي، مادو، هولي جواكامولي، ألفا، ثيك، وك، ريكو، وليف لايف.



ومع الاستعدادات الجميلة لاستقبال شهر رمضان المبارك، فقد جاء المهرجان لهذا الشهر تحت فكرة «القريش» قبل حلول شهر رمضان المبارك، وشهد المهرجان حضورا عاليا تخطى 7000 زائر خلال انعقاده في الحمراء، حيث التقى فيه خبراء الطهي وتحضير المأكولات والمشروبات مع عشاق اكتشاف الأطعمة والنكهات والمنتجات الجديدة، ليتمكنوا من تذوق ما يقدمه المشاركون من أصناف تعكس الثقافة المحلية والمطبخ الكويتي وغيره في مكان واحد.



ويأتي تعاون «الحمراء العقارية» مع مهرجان Food Buzz انطلاقا مما يمثله مركز الحمراء للتسوق باعتباره المحطة المتفردة التي تقدم أسلوب الحياة المتجددة لجميع زوارها وشركائها من خلال تمكين وتشجيع وعرض أحدث التوجهات والأفكار في جميع المجالات، وذلك بناء على استراتيجية المسؤولية المجتمعية للشركة التي تحرص على مساندة قطاع الأعمال المحلية ودعم نماء المجتمع المحلي في الكويت.