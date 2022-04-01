يسكن فندق والدورف أستوريا الكويت المنتظر في منطقة الأفنيوز أكبر وجهة تجارية وترفيهية فاخرة في الكويت، وتعود ملكيته إلى شركة المباني التي تتولى إدارته أيضا، وها هو يستعد لفتح أبوابه أمام الضيوف في فصل الصيف. وهناك 5 أمور لابد من معرفتها عن هذه الوجهة الفاخرة المنتظرة، بدءا من موقعها الفريد وتصميمها الفاخر العصي على الزمن مرورا بخدمات العافية الرائدة وصولا إلى تجارب الطعام عالمية المستوى.



ينضوي فندق والدورف أستوريا الكويت تحت راية شركة المباني، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري والتي تشتهر برؤيتها العصرية وتميزها في إنجاز المشاريع المبتكرة. ويضم الفندق 200 جناح وغرفة ديلوكس عصرية مع إطلالات بانورامية على أفق المدينة الساحر.



وسيستمتع الضيوف برحلة جديدة تخاطب حواسهم في هذه الفندق الفاخر بامتياز، بدءا من المطاعم الراقية، وصولا إلى سبا والدورف المذهل الذي يمتد على 13560 قدما مربعة حيث سيشعر الضيوف بالاسترخاء وتجدد الحيوية والنشاط. إضافة إلى ذلك، تعتبر أماكن الاجتماعات والفعاليات، وأبرزها قاعة غراند بولروم المذهلة، مواقع مثالية لتنظيم احتفالات لا تنسى وفعاليات جماعية تصمم حسب الطلب.