بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، يقدم فندق «مارينا الكويت» لزواره تشكيلة متنوعة من الأطباق العربية والعالمية التي تمكنهم من الاستمتاع بأشهى الأطباق في أجواء رمضانية خلال الإفطار والسحور، إضافة إلى الغبقة الرمضانية برفقة الأصدقاء وأفراد الأسرة طوال أيام الشهر الكريم. ويقدم مطعم Atlantis أشهى الأطباق وسط أجواء ساحرة، وبإطلالته الخلابة على مياه الخليج العربي، حيث يضم البوفيه تشكيلة واسعة من الأطباق العربية والعالمية التي تضفي مزيدا من البهجة على لقاءات الزوار مع عائلاتهم وأصدقائهم، ويقدم بوفيه الإفطار في المطعم حتى الساعة 8:30 مساء.



وتم تزيين خيمة «قمر المارينا» بديكورات عربية تقليدية وألوان دافئة تعكس روح الشهر الفضيل، وتعزيزا لتآلف الزوار ضمن هذه الأجواء المميزة، يحضر طهاة «مارينا الكويت» بوفيه «الغبقة» و«الإفطار». وتقع الخيمة الرمضانية في مطعم The Six Palms الذي يتسع لنحو 150 زائرا للمناسبات الخاصة خلال وجبتي الإفطار والغبقة، كما ندعوكم الى الاسترخاء تحت ضوء القمر في كشتة المارينا والتمتع بالغبقة الخاصة للأفراد على شاطئ البحر.



ويعد «مسرح وصالة سلوى صباح الأحمد» وجهة مثالية لاستضافة المناسبات الخاصة وفعاليات الشركات.



وقال مدير عام مارينا الكويت نبيل حمود: يتطلع الجميع لقدوم شهر رمضان الكريم للاجتماع على مائدة الإفطار، والاستمتاع بأشهى الأطباق الرمضانية، والعاملون في فندق مارينا على أتم الاستعداد لمنح الزوار تجربة استثنائية.