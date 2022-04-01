حصل مركز تك زون جدة، وجهة الترفيه العائلية العصرية من مجموعة الشايع، على جائزة أفضل مركز ترفيهي عائلي في حفل توزيع جوائز مينالاك 2022، الذي أقيم في دبي.



وتم تطوير مفهوم تك زون للترفيه وتقديمه لأول مرة من قبل مجموعة الشايع عام 2018، وافتتح فرعه في «رد سي مول» في جدة عام 2021.



وبتصميمه المميز وأجوائه المثيرة والاستخدام المبتكر للتكنولوجيا، يمنح تك زون زواره بعدا جديدا في عالم الترفيه والتسلية بدمجهم في رحلة ممتعة عبر الزمن تضم 3 محاور أساسية (المحيط، الأدغال، ومدينة المستقبل). وتك زون وجهة ترفيهية مفعمة بالمرح والديناميكية وتحاكي المستقبل، لتقدم لضيوفها متعة حقيقية تجمع بين روعة الترفيه التقليدي والتفاعلي والواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR)، مع الجمع بين أكثر من 100 تجربة مختلفة في تك زون لابتكار تجربة ترفيهية عصرية لا مثيل لها لكل فرد من الأسرة، من الأطفال حتى البالغين.



من جانبه، قال فرناندو ميدرو، نائب رئيس إدارة الترفيه والتسلية في مجموعة الشايع: إن الحصول على هذه الجائزة المرموقة بالتأكيد أمر بغاية الأهمية لنا جميعا، لقد افتتحنا تك زون جدة في يناير 2021 رغم تحديات الوباء، وحقق فريق العمل السعودي بالكامل نجاحا مبهرا في وقت قصير جدا.



«إن تك زون مركز ترفيهي مذهل حقا، فهو يضم أحدث وأكثر وسائل الترفيه جاذبية في السوق. لكننا بنفس الوقت نفخر بمستويات الخدمة المميزة والضيافة الدافئة التي يقدمها موظفونا الـ«TEKTAINERS» للضيوف، إذ ساهمت هذه الخدمة بصنع الفارق وساعدتنا على إنشاء أفضل مركز ترفيه عائلي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»!