تعلن «ايكيا الكويت» عن بدء حملة أكبر سحب في تاريخها، على جائزة قيمتها 10 آلاف دينار، وتجري القرعة كل 20 يوما.



ويمكن لأي شخص المشاركة في سحوبات ايكيا ابتداء من اليوم، والمطلوب منك فقط التسوق لدى أي من فروع ايكيا في الكويت، بما قيمته 10 دنانير فقط، أو مضاعفات الـ10 دنانير. ومقابل كل 10 دنانير تنفقها، ستحصل على فرصة لدخول السحب مرة واحدة، والفوز بجائزة قيمتها 10 آلاف دينار، وبإمكانك المشاركة في السحب أكثر من مرة، وكما تريد، فكلما تسوقت أكثر زادت فرصك في الفوز!



وستكون هناك جائزة كبرى واحدة لكل قرعة، وهي عبارة عن تجديد منزلك بمنتجات وخدمات من ايكيا قيمتها 10 آلاف دينار كويتي، تشمل الأثاث والتخطيط والتصميم والتوصيل، بالإضافة إلى خدمة «ايكيا أون ويلز»، والتي من خلالها توفر ايكيا لعملائها تجربة فريدة في التخطيط والتصميم مباشرة من منازلهم.



وبإمكانكم التسوق في كل فروع ايكيا في الكويت (الأفنيوز، 360 والعاصمة مول)، وأيضا عبر الإنترنت (IKEA.com and IKEA App)، وإذا كنت عضوا في «عائلة ايكيا»، تصبح فرصك في الفوز مضاعفة، أي مقابل كل 10 د.ك تتسوق بها لدى ايكيا تستطيع أن تدخل السحب مرتين، لكن، عليك أولا أن تشترك لكي تفوز، لذلك لا تنسى أن تملأ نموذج السحب لتدخل القرعة. وبالنسبة لسحب القرعة، سيتم إجراء السحوبات بإشراف من وزارة التجارة والصناعة، ووفق القواعد واللوائح القانونية المتبعة.. فماذا تنتظر لتبدأ التسوق في ايكيا؟