أكد أمين صندوق جمعية الفيحاء التعاونية فيصل عبدالله المذن أنه سيتم توزيع نسبة 12% أرباحا على المساهمين وهي أعلى حد لنسبة توزيع أرباح حسب قرار وزارة الشؤون الاجتماعية. وأوضح المذن أن نسبة التوزيع أظهرت أن نتائج السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 جاءت محققة لآمال وطموحات الجمعية رغم حدة المنافسة بين الجمعيات والاسواق التجارية الموازية.



وأكد أن إدارة الجمعية قامت بمراعاة جميع القوانين والأنظمة والأسس الادارية والمالية المتبعة، مما أدى الى تحقيق نتائج خلال العام الماضي تفوق التوقعات بما عزز النجاح والتميز المستمر للجمعية، مشيرا الى أن الجمعية حققت أرقاما قياسية ونموا إيجابيا متواصلا في المؤشرات المالية والإدارية. وبين المذن سعي الإدارة خلال الفترة الماضية إلى اجراء المقارنات الدورية للسلع مع الجمعيات الأخرى والعمل على القضاء على ظاهرة ارتفاع الاسعار، بجانب العمل على توفير كل الأصناف وبتشكيلة مميزة ومناسبة لجميع الاعمار والتخلص من الرواكد والتوالف والسلع بطيئة الحركة وبشكل دوري والاحتفاظ بمخزون سلعي سريع الحركة، ومطلوب بصفة مستمرة.