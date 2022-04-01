تستعد فنادق سانت ريجيس الكويت، شيراتون وفوربوينتس شيراتون الكويت لاستقبال شهر رمضان المبارك، داعية ضيوفهم للاستمتاع بطيف الأجواء الرمضانية العامرة بطابعها الخاص ضمن أجواء راقية مفعمة بالأصالة مع الأهل والأصدقاء في هذا الشهر الكريم ضمن الخيمة الرمضانية في قاعة المرجان لتكتسي حلتها الجديدة المستوحاة من التراث الكويتي العريق الممزوج بالضيافة الأصيلة المتوارثة عبر الأجيال.



ولشهر رمضان المبارك هذا العام اجتمع فريق الطهاة، حيث أعدوا كل ما لذ وطاب لموائد الإفطار والغبقة والسحور وقوائم الطعام التي تحاكي جميع الأذواق، لاسيما أنواع الحساء والسلطات الغربية منها والشرقية والمازات التقليدية بكل أشكالها وأشهى المأكولات الساخنة والطبخ العربي الفاخر والقوزي بالمكسرات التي تتنوع على مدار أيام الشهر الفضيل، هذا وللطهي الحي محطات عديدة تأسر راغبيها، وكما هو متعارف عليه للحلويات الرمضانية حصة كبيرة بأنواعها الشرقية والغربية والمحضرة أمام روادها، ولتجربة رمضانية مميزة ركن خاص بالمشروبات الرمضانية المنعشة واستراحة للشاي والقهوة والشيشة، إضافة إلى أجواء الغبقة الرمضانية والتي تقدم على أنغام الموسيقى الحية المتنوعة من مقطوعات تجعل من أمسياتكم ذكرى جميلة بنكهة فاخرة.



وفي الشهر الكريم يبدع كبار الطهاة بإعداد أفخم قوائم الطعام المحضرة وبخيارات عديدة وأطباق عريقة، حيث يقدم مطعم ريكاردو الإيطالي أطباقه المميزة من قوائم طعام غنية، ويرحب بكم مطعم الحمراء مع أطايب المأكولات العالمية من اختياركم على الإفطار والسحور.



أما فندق فوربوينتس شيراتون الكويت فيستقبلكم خلال الشهر المبارك في بيتزاريا لاماما التي تتميز بتشكيلة فريدة من المقبلات الغنية والأنتيباستي والباستا الشهية والبيتزا المخبوزة على الحطب خلال الإفطار والسحور.



ولأننا حضرنا الكثير لموائدكم العامرة قام فريق الطهاة بإعداد تشكيلة واسعة من قوائم الطعام المتضمنة المأكولات العالمية والكويتية الخاصة بالطلبات الخارجية والاحتفالات لولائم الإفطار، الغبقة والسحور المعدة خصيصا لتزين موئداكم وتناسب لقاءاتكم في غمرة هذا الشهر الكريم. وبمناسبة حلول الشهر الفضيل يتقدم المدير العام لفندق سانت ريجيس الكويت وفنادق شيراتون الكويت وأسرة فنادق سانت ريجيس، شيراتون وفوربوينتس الكويت فهد أبوشعر بأحر التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، ولسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وحفظ الله الكويت وأهلها بكل خير. ومبارك عليكم الشهر.