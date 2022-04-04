التقديم وتسلم الشهادات ومخطط القسيمة (كروكي الخدمات) عبر «سهل» دون الحاجة لمراجعة «السكنية»



عادل الشنان



أعلن وزير الشؤون ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو عن انتهاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية من تجهيزات تسليم 10965 مواطنا شهادات لمن يهمه الأمر ضمن مشروعي «مدينة المطلاع، خيطان الجنوبي» وذلك تمهيدا لإصدار أوامر البناء.



وقال العرو، في تصريح صحافي، إن المؤسسة ستبدأ تسليم الشهادات للمواطنين أصحاب القسائم بدءا من يوم أمس الأحد 3 الجاري، موضحا أن التقديم للحصول على الشهادات سيكون عبر تطبيق «سهل» الحكومي ومن ثم تسلم الشهادات مع المخطط الخاص بالقسيمة (كروكي الخدمات)، موجها الشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة متابعة تسليم القسائم الحكومية، حيث إن الآلية التي انتهجتها اللجنة تتواكب مع التوجه العام بتسيير وميكنة كل الخدمات وإدخالها في تطبيق سهل الحكومي، كما أن الشكر موصول للجهات الحكومية الأخرى على دورها بالمساهمة والتعاون في إنجاح هذا العمل.



وبشأن عملية التقديم من خلال تطبيق «سهل» الحكومي، أوضح نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير والمتحدث الرسمي باسم المؤسسة عمر الرويح أن الأمر يحتاج الى 3 خطوات رئيسية بعد فتح أيقونة «السكنية» في التطبيق وهي:



1 ـ اختيار خدمات الرعاية السكنية.



2 ـ اختيار خدمات التوزيع والتوثيق.



3 ـ اختيار إصدار أوامر البناء.



4 ـ رفع المستندات المطلوبة.



وأكد الرويح للمواطنين أصحاب القسائم المشمولين في التسليم ضرورة متابعة الإشعارات في «سهل» حيث سيرسل من خلاله إشعار حين انتهاء المعاملة، كما يتعين على أصحاب القسائم المشمولين بتسلم الشهادات ضرورة تحديث رقم الهاتف لاسيما من لم يحدثه لاستكمال إجراءات التقديم على المعاملة.



وعن البرنامج الزمني لتسليم قسائم الضواحي المحددة في مدينة المطلاع، ذكر أنه سيجري البدء بتوزيع الضاحية السادسة بداية من 3 أبريل، يليها الضاحية السابعة والتي ستكون بداية من تاريخ 26 ابريل، اما الضاحية 12 فسيتم توزيعها من 9 يونيو، يليها الضاحية الخامسة من 4 يوليو.



وحول مشروع خيطان الجنوبي، ذكر الرويح ان التوزيع للشهادات سيبدأ من 26 مايو المقبل.



وبين الرويح ان عملية التقديم ستكون منظمة وسلسة عبر تطبيق «سهل» الحكومي حيث سيتمكن أصحاب القسائم من استخراج شهادات «لمن يهمه الأمر»، بالإضافة إلى المخطط الخاص بالقسيمة (كروكي الخدمات) مع امكانية طباعتها دون الحاجة إلى مراجعة المؤسسة وذلك توفيرا للوقت والجهد على المواطنين.



ولفت إلى وجود بوث تعريفي خاص للمواطنين للخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة عبر تطبيق «سهل» الحكومي بالمبنى الرئيسي خلال أوقات الدوام الرسمي.