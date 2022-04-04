أسامة أبوالسعودأعلن وكيل وزارة الأوقاف م.فريد عمادي أن الوزارة أطلقت تحديثات موسمية لتطبيقاتها الذكية المتميزة، لافتا إلى أن التحديثات الجديدة ستخدم خطط وإستراتيجية وآلية العمل في وزارة الأوقاف بالإضافة إلى نشر العلم الشرعي الموثق وتعاليم الشريعة السمحة التي تقودنا إلى ما هو نافع في ظل منهج وسطي يعكس تاريخ وزارة الأوقاف الطويل في هذا الجانب المشرق.وبين عمادي في تصريح صحافي أن خطوة وزارة الأوقاف تأتي امتثالا لتوجهات الدولة للتحول الرقمي واستخدام جميع الموارد التقنية المتاحة لإيصال الرسائل الهادفة لعموم الجمهور.وأشار عمادي إلى أن أبرز التحديثات على تطبيق المحتوى الإسلامي اشتملت على إضافة تصميم جديد للصفحة الرئيسية وخاصية الاتصال بالواتساب، بالإضافة إلى تعريف جيد بصفحة «من نحن» وإضافة رابط لموقع الوزارة الرسمي وخاصية البحث عن المرئيات بشكل منفصل. وتابع أن التحديثات تضمنت إضافة البحث عن الصوتيات والخطب والمؤتمرات، بالإضافة إلى البحث الخاص برمضان ورابط رمضان في بيتك.وقال عمادي: كذلك قامت بتحديث لتطبيقها المتميز «رمضان في بيتك» والذي اشتمل على تغيير كامل بهوية التطبيق وإضافة التقويم الخاص بإمساكية رمضان والمسابقة ورفع المواد الشرعية والوعظية وأبرز الفتاوى المتعلقة بشهر رمضان المبارك.