آلاء خليفة

توجه رئيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا د.محمد العتيبي بالتهنئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وإلى الحكومة الرشيدة ومجلس الأمة والشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



وطالب العتيبي في تصريح صحافي الحكومة بأن تضع التعليم من ضمن أولوياتها وتعمل على معالجة قضاياه التعليمية المتراكمة منذ سنوات وإيجاد حلول لها، مشيرا إلى أن ملف الفاقد التعليمي في المدارس أصبح يؤثر بشكل مباشر على عملية التعليم ومستوى التحصيل العلمي لدى الطالب، بالإضافة إلى ضرورة حل أزمة القبول الجامعي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، والجامعات الخاصة، ووضع خطة عاجلة لقبول الطلبة قبل انتهاء العام الدراسي، للتعرف على السلبيات والإيجابيات قبل موعد فتح باب التسجيل الجامعي. ودعا إلى ضرورة إنشاء إدارة في كل وزارة أو هيئة، لمتابعة تنفيذ رؤية 2035 لتحقيق الآمال المنشودة بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا وعالميا، مؤكدا أن خريجي الدراسات العليا وحاملي شهادات الماجستير والدكتوراه لديهم القدرة والخبرة والكفاءة للعمل على تحقيق أهداف رؤية كويت 2035.