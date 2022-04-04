أعلن ديوان المحاسبة أنه تعامل مع 3074 موضوعا في السنة المالية (2021 - 2022) لتعاقدات حكومية قيمتها 3.35 مليارات دينار، وذلك عن طريق إبداء الرأي فيها. وقالت عضو فريق إعداد التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني بالديوان بزه العجران، ان الموضوعات الإيرادية مثلت نحو 4% من إجمالي قيمة الموضوعات المعروضة بقيمة بلغت حوالي 149 مليون دينار لعدد 235 موضوعا في السنة المالية (2021-2022). وأضافت ان أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات المعروضة في الفترة المشار إليها من السنة المالية (2021-2022) أسفرت عن تحقيق وفر مباشر للخزانة العامة للدولة بقيمة 9 ملايين دينار. وأوضحت العجران ان الرقابة المسبقة قامت بإخطار إدارة المخالفات المالية بقيام بعض الجهات بالارتباط قبل الحصول على موافقته المسبقة، وذلك بمخالفة أحكام المادتين (13 و14) من قانون انشاء ديوان المحاسبة لعدد 42 موضوعا بقيمة نحو 16 مليون دينار. وبينت العجران ان الديوان أصدر رأيه بعدم الموافقة على 106 موضوعات في الفترة المشار إليها لعدم صحة إجراءات الترسية المتبعة من بعض الجهات، في حين تم رد أوراق 971 موضوعا لعدم قيام الجهات بموافاة الديوان بالأوراق والمستندات للموضوعات المعروضة وما يتصل بها من وثائق وبيانات وإيضاحات.