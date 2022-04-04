عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف م.وليد الغانم أصدر قرارا إداريا لإعادة تشكيل لجنة للنظر في التظلمات المقدمة من موظفي وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري بخصوص مكافأة الصفوف الأمامية برئاسة مدير إدارة مكتب الوزير خالد الكندري، وعضوية مدير إدارة مكتب وكيل الوزارة عبدالعزيز الدوسري، ومحاسب إدارة مكتب الوكيل سندس جمال، وحصة أحمد باحث قانوني مبتدئ بإدارة مكتب الوكيل.

وقالت المصادر ان اللجنة تتولى بحث ودراسة التظلمات المرفوعة من قبل موظفي الوزارة وهيئة الطرق الواردة من خلال البريد الرسمي لمكتب وكيل الوزارة.

وترفع اللجنة تقريرا بأعمالها خلال أسبوعين من تاريخ نهاية استلام التظلمات، على ان تتضمن توصياتها من اعتمدت أو من رفضت تظلماته، مع تجهيز كل المخاطبات اللازمة لصرف المكافأة لمستحقيها، وذلك بعد اعتماد وكيل الوزارة.