آلاء خليفة



اعتمد مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في اجتماعه التاسع عشر الذي عقد برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف الشعار والهوية المرئية الجديدة للجهاز.



وقد عبر مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم د.حمد عبدالوهاب العدواني في تصريح صحافي عن شكره وتقديره لوزير التربية ووزير التعليم العالي لاعتماده الهوية المرئية الجديدة للجهاز، وشكره كذلك للإخوة والأخوات أعضاء مجلس إدارة الجهاز وفريق عمل الشعار لدعمهم المقدر الذي يأتي انطلاقا من إيمانهم بأهمية إطلاق الهوية المرئية للجهاز والتي تعد بمنزلة البوابة الرئيسية التي يطل عبرها على جمهوره، وهي انعكاس لمهام الجهاز الوطني ورؤيته ورسالته وقيمه.



وأوضح أنه تم في شهر أغسطس الماضي تشكيل فريق للعمل على مشروع تصميم شعار جديد ومسمى مختصر وهوية مرئية جديدة للجهاز برئاسة د.سارة وائل المضف رئيسة قسم التصميم المرئي والداخلي في كلية العمارة بجامعة الكويت، وعضوية وإشراف د.عمر محمد خطاب عميد كلية العمارة، ومصممات التواصل المرئي كل من: هيا بدر النجار وسارة أحمد الدليجان، بالإضافة إلى أعضاء إشرافيين آخرين من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.



وقد عبرت رئيسة الفريق د.سارة المضف عن شكرها لثقة مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم د. حمد العدواني لاستعانته بخبرات من قسم التصميم المرئي والداخلي بكلية العمارة للعمل على مشروع تصميم الهوية المرئية والذي يأتي دعما لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة في الدولة وتشجيعا لمشاركة خريجي الكلية الجدد.



وقد شرحت د.سارة المضف لمجلس الإدارة أثناء الاجتماع خطوات عمل المشروع ابتداء من البحث والتحليل وتحديد المشاكل وأهداف التصميم التي تتمثل في أن يكون الشعار واضحا ومقروءا ومعبرا عن دور الجهاز وذا طابع وطني وعربي وملائم للفئات المستهدفة كالجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية ومؤسسات الاعتماد العالمية والشباب حديثي التخرج، وكذلك بينت د.المضف الإيحاء والإلهام لفكرة التصميم وشرحت عناصر الهوية المرئية ودلالاتها ومعانيها، واستخدام لغة مرئية عالمية سهلة الفهم كعلامة الصح ورمز النجمة الثمانية في البناء الهيكلي للشعار تعبيرا عن جودة التعليم والهوية العربية. ويأتي إطلاق الهوية المرئية للجهاز وفق الخطة الإعلامية للجهاز لنشر الوعي اللازم بجودة التعليم واستهداف فئة الشباب وكذلك الحضور القوي في وسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بمهام الجهاز بالتنسيق مع مركز التواصل الحكومي للعمل وفق منظومة الدولة الإعلامية.