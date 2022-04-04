عادل الشنان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستقوم بصرف بدل الايجار بأثر رجعي عن شهر ابريل مع شهر مايو المقبل لمن تم قطع البدل عنهم خلال الفترة السابقة بسبب البدل أو التنازل.

ودعت المصادر المواطنين الذين لم يتسلموا بدل الإيجار خلال السنوات الماضية بسبب البدل أو التنازل الى الدخول على تطبيق «سهل» لمعرفة حالة بدل الإيجار لكل شخص منهم.

وفي حال كانت متوقفة فعليهم تحديث بياناتهم لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى يستأنفوا تسلمه بشكل منتظم مطلع شهر مايو المقبل مع الأثر الرجعي عن شهر أبريل الماضي فقط.

وأضافت المصادر انه اذا كانت الحالة (جارٍ التنفيذ) فإن بدل الإيجار مع الأثر الرجعي سيكون بالحسابات بدءا من شهر مايو المقبل دون الحاجة لمراجعة المؤسسة.