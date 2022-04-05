علاء مجيد



حدّدت شركة أرقام كابيتال السعر المستهدف لسهم شركة طيران الجزيرة عند 2.15 دينار بارتفاع قدره 27.5% عن السعر السوقي وفقا لإغلاق جلسة 30 مارس الماضين والبالغ 1.69 دينار، كما أوصت الشركة بشراء السهم. وأكدت أبحاث أرقام كابيتال أن الأداء التشغيلي القوي الذي شهدته الشركة قبل جائحة كورونا خلال الفترة الممتدة بين 2017-2019 وما تبعها من استجابة متميزة في التعامل مع الأزمة والعودة للتفوق في الأداء التشغيلي مع انتهاء تداعيات وقيود الجائحة يزيد من مصداقية الإدارة وقدرتها على تحقيق مواصلة النمو.



وقالت إن طيران الجزيرة ستواصل قصة نجاح والنمو خلال السنوات المقبلة، وذلك بفضل عدد من العوامل أبرزها: التوسع المستمر في أسطول طائرتها، ونمو أعمال المطار الخاص بالشركة، إضافة إلى الاكتتاب المحتمل لأسهم الشركة، وتزامن ذلك مع العودة للربحية في ظل انتعاش الصناعة مرة أخرى بعد تعافي الاقتصاد وانتهاء التداعيات والقيود المفروضة بسبب جائحة كورونا.



وتوقع التقرير نمو الإيرادات بدعم من نمو عدد الركاب بنسبة 16% على أساس سنوي لتصل إلى 3.1 ملايين مسافر في 2022 بالتزامن مع زيادة عدد أسطول الطائرات.



وعن ارتفاع أسعار النفط وتسببه في زيادة التكلفة وأثر ذلك على العوائد، قالت أرقام كابيتال إنها تتوقع استمرار زخم العوائد وقوتها رغم ارتفاع أسعار النفط وارتفاع التكلفة الذي لن يؤثر على الطلب في ظل إعادة فتح السفر إلى العديد من الدول ووجود طلب مكبوت لن يتأثر بتلك الزيادات الهامشية.



وأشار التقرير الى أن العائد على حقوق مساهمي طيران الجزيرة وصل الى 33.7% في عام 2021 حسب تقديرات أرقام كابيتال وقد يصل الى 65.8% في 2022 وبحلول عام 2023 يصل العائد الى 54.5% وأخيرا مع حلول 2024 قد يصل العائد الى 54.2%.



وأشار التقرير الى أن السهم لا يزال يتداول في مضاعفات مقبولة بمكرر ربحية متوقع 14.3 مرة في 2022 على الرغم من أن مكرر الربحية في العام الماضي كان 52.5 مرة وبحلول عام 2023 سيكون مكرر الربحية المتوقع 12.8 مرة وفي عام 2024 قد يصل مكرر الربحية الى 11 مرة.