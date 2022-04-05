فيصل بدر الساير: الجائزة تؤكد أن أنشطة الموزعين تتماشى وهدف تويوتا «نشر السعادة للجميع» على الرغم من تحديات الجائحة وعواقبها

تقديرا للجهود المتواصلة التي بذلت لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة جائحة كورونا كوفيد-19 وتوفير السلامة وراحة البال للعملاء خلال فترة الأزمة، قامت تويوتا موتور كوربوريشن بمنح شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده الجائزة الذهبية المرموقة لعام 2021 بناء على تقييمات خاصة ونتائج إجمالية للجهود المشتركة بين تويوتا ولكزس لعمليات مجموعات الخدمة، المبيعات وقطع الغيار.



وتسلم فيصل بدر الساير رئيس مجلس إدارة الساير القابضة الجائزة في حفل افتراضي أقيم مؤخرا وقام بتهنئة رؤساء الأعمال وهم: مارتن أهيرن مدير أعمال مجموعة مبيعات تويوتا، محمود أبوظهر مدير أول أعمال مجموعة لكزس وإبراهيم الفوزان مدير أعمال مجموعة خدمة تويوتا، وديزموند ليو مدير أعمال مجموعة قطع الغيار والإكسسوارات والخدمات اللوجستية، بالإضافة الى جميع أعضاء فرقهم على هذا الإنجاز المذهل.



وبهذه المناسبة قال فيصل بدر الساير رئيس مجلس إدارة الساير القابضة: الجائزة تؤكد أن أنشطة الموزعين تتماشى وهدف تويوتا «نشر السعادة للجميع» على الرغم من تحديات الجائحة وعواقبها.



وأعرب مبارك ناصر الساير - الرئيس التنفيذي للساير القابضة عن امتنانه لأعضاء الإدارة المتميزين في «تويوتا موتور كوربوريشن»، كما أعرب عن تقديره للدعم المتميز لفريق العمل وبشكل خاص للجهود المبذولة لمواجهة تحديات الجائحة خلال عامي 2020 و2021.



وبهدف تقديم الخدمة الأفضل دائما، ولكي يكون الموزع هو الأكثر تميزا بمنطقته، يقوم الموزعون باستمرار في جميع أنحاء العالم بتنفيذ العديد من الأنشطة التي يتم تقييمها من خلال برنامج الجائزة من قبل تويوتا موتور كوربوريشن. ويعرب برنامج جائزة التميز عن تقديره للأنشطة المميزة التي يقوم بها الموزعون لتعزيز الكفاءة الشاملة في مجال رعاية العملاء.



وقد علق بينغت شولتز الرئيس التنفيذي قائلا: تعمل تويوتا على تصنيع أفضل السيارات على الإطلاق - من أجل تجربة امتلاك فريدة تمنحك راحة بال حقيقية. شكرا، لعملائنا الكرام على ثقتكم ودعمكم غير المحدود. ويؤكد هذا الإنجاز التزامنا وجهودنا المستمرة لتقديم أفضل رعاية للعملاء على الرغم من ظروف الجائحة وعواقبها. نحن متحمسون دائما لتقديم خدمة عملاء متميزة، ونعمل جنبا إلى جنب مع موظفينا وعملائنا لنشر المزيد من السعادة أكثر من أي وقت مضى.



وتتكون فلسفة تويوتا من 5 عناصر: التحدي، مفهوم كايزن، مفهوم جينشي جينبوتسو، العمل بروح الفريق الواحد والاحترام. وهكذا جلبت الممارسة اليومية لفلسفة تويوتا من قبل كل عضو في الفريق ذلك الإنجاز الرائع لشركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده. هذا الإنجاز هو أساس متين لبناء نجاحاتنا المستقبلية عليه، وهو مصدر إلهام كبير في مثل هذه الأوقات غير المسبوقة للعمل معا بشكل أقوى لمواصلة تقديم أفضل خدمة في الكويت.



جدير بالذكر أن بيان مهمة الساير يدعونا لأن نكون «الأفضل في الأعمال» على جميع المستويات. وعندما تأسست الشركة في عام 1954، كان بيان مهمتنا هو أننا سنبيع فقط أفضل المنتجات من جميع أنحاء العالم وندعم ذلك بخدمة متميزة. ورغم أن كلمات بيان المهمة قد تغيرت بمرور الوقت، إلا أن الفلسفة لاتزال كما كانت قبل 68 عاما.