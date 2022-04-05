علاء مجيد



كثف المستثمرون الأجانب من مشترياتهم في بورصة الكويت خلال أول 3 أشهر من العام الحالي، إذ كشفت البيانات الرسمية لحجم التداول في السوق الرسمي طبقا للجنسية وفئة التداول عن مواصلة المستثمرين الأجانب تعزيز ثقتهم في البورصة بعمليات شراء مكثفة بلغت قيمتها الصافية 238.63 مليون دينار.



وتحقق ذلك الحجم من المشتريات في ظل الأداء القوي الذي سجلته البورصة خلال الأشهر الـ 3 الماضية، بالاضافة إلى المؤشرات الايجايبة التي دعمت النشاط الشرائي بالسوق، ويأتي في مقدمتها ارتفاع أسعار النفط، وتحقيق الشركات المدرجة نتائج ايجايبة خلال الربع الأول، وهو ما عزز الزخم الشرائي على الأسهم الكويتية من جانب المستثمرين المحليين والأجانب، إلى جانب عودة الحياة الطبيعية مع رفع الاجراءات والقيود المفروضة جراء جائحة كورونا والتفاؤل بتحسن البيئة التشغيلية في ظل ارتفاع النفط إلى مستويات قوية.



وأظهرت الأرقام أن الزخم الشرائي جاء مدعوما بصورة رئيسية من مشتريات الأجانب التي تركزت عبر محافظ المؤسسات والشركات، إذ حققت صافي شراء بلغ 243.53 مليون دينار، بينما حققت صناديق الاستثمار صافي بيع بلغ 3.08 ملايين دينار، كما اتجه صافي تعاملات الأفراد إلى البيع بقيمة 1.81 ملايين دينار.



وخلال تعاملاتهم بشهر مارس الماضي حققت مشتريات الأجانب صافي شراء بلغ 125.39 مليون دينار حيث تركزت مشتريات الأجانب في هذا الشهر من خلال المؤسسات والشركات، والتي حققت فائض شراء بقيمة 125.62 مليون دينار بينما حققت صناديق الاستثمار صافي تعاملات بيعية بقيمة 1.59 مليون دينار في حين اتجه صافي تعاملات الأفراد إلى الشراء بقيمة 1.35 مليون دينار.



مبيعات كويتية



وعلى صعيد تعاملات المستثمرين الكويتيين في البورصة الكويتية فقد بلغ صافي تعاملاتهم خلال الأشهر الـ 3 الأولى من العام الحالي بالبيع بقيمة 204.39 ملايين دينار تركزت عبر محافظ المؤسسات والشركات بقيمة 71.38 مليون دينار. كما حقق الأفراد صافي تعاملات بيعية بلغ 51.33 مليون دينار وبلغت تعاملات محافظ صناديق الاستثمار صافي تعاملات بيعية بقيمة 56.49 مليون دينار، كما حققت محافظ العملاء صافي تعاملات بيعية بلغت قيمته 25.18 مليون دينار.



وخلال تعاملات شهر مارس بلغ صافي تعاملات الكويتيين البيعية 131.33 مليون دينار حيث تركزت مبيعات المواطنين خلال هذا الشهر من خلال محافظ المؤسسات والشركات بقيمة 80.96 مليون دينار.



كما بلغت محافظ صناديق الاستثمار صافي تعاملات بيعية بقيمة 21.58 مليون دينار وبلغت محافظ العملاء بصافي تعاملات بيعية 19.59 مليون دينار كما اتجه صافي تعاملات الأفراد إلى البيع بصافي بلغ قيمته 9.19 ملايين دينار.



مبيعات خليجية



وخالفـت تعــاملات الخليجيين نهج الأجانب في الأشهر الـ 3 الاولى من العام الحالي فقد بلغ الاستثمار البيعي لهم 34.24 مليون دينار بدعم من مبيعات المؤسسات والشركات حيث وصل صافي بيعهم منذ بداية العام إلى 43.63 مليون دينار.



كما بلغ صافي تعاملات محافظ العملاء البيعية 87.66 ألف دينار بينما حققت صناديق الاستثمار الخليجية صافي شراء بقيمة 4.52 ملايين دينار ومحافظ الأفراد حققت ايضا صافي تعاملات شرائية بلغت قيمته 4.95 مليون دينار خلال الأشهر الـ 3 الماضية.



وخلال تعاملاتهم بشهر مارس الماضي فقد حقق الاستثمار الخليجي صافي شراء بلغت قيمته 5.94 ملايين دينار، حيث تركزت مشتريات الخليجيين في هذا الشهر من خلال محافظ المؤسسات والشركات والتي حققت فائض شراء بقيمة 4.19 ملايين دينار.



كما حققت محافظ صناديق الاستثمار صافي مشتريات بقيمة 3.1 ملايين دينار وحققت محافظ العملاء الخليجيين صافي تعاملات شرائية بقيمة 1.34 الف دينار، بينما حققت محافظ الأفراد صافي تعاملات بيعية بقيمة 1.36 مليون دينار.