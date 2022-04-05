مصطفى صالح



شهدت حسابات التداول النشطة في البورصة الكويتية ارتفاعا بنهاية تعاملات الربع الأول من عام 2022، وذلك بنسبة 3.2% بارتفاع الأعداد إلى 20.963 حسابا بنهاية شهر مارس الماضي، مقارنة مع مستوى 20.306 حسابات بنهاية شهر ديسمبر 2021.



وبزيادة الحسابات النشطة في نهاية الشهر الماضي، ارتفعت النسبة إلى 5.1% من إجمالي الحسابات التي لها الحق في التداول بأسهم البورصة طبقا لإحصائيات مارس 2022، والتي تقدر بـ 412.16 ألف حسابات، وبهذا الارتفاع في إعداد الحسابات النشطة، بلغت نسبة الحسابات الخاملة والتي لم يجر التداول عليها إلى 94.9% من إجمالي حسابات التداول.



وسجلت حسابات الكويتيين خلال تعاملات الشهر الماضي ارتفاعا بنسبة 1.9%، إذ بلغ العدد النشط للأفراد والمؤسسات 19.095حسابا نشطا، وذلك ارتفاعا من 18.737 حسابا في شهر فبراير الماضي، فيما بلغت الحسابات غير النشطة 371 ألف حساب.



كما ارتفعت حسابات الأجانب النشطة بنسبة 2.4% في الشهر الماضي مقارنة مع الذي سبقه، حيث بلغ عدد حسابات الأجانب النشطة 1539حسابا، مقارنة مع 1503 حسابات بنهاية فبراير الماضي، ويقدر عدد الحسابات غير النشطة للأجانب 1604 حسابات.



وارتفعت عدد حسابات الخليجيين النشطة بنسبة 1.2% في الشهر الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه ليصل عدد الحسابات إلى 329 حسابا، وذلك ارتفاعا من 325 حسابا بنهاية فبراير الماضي، ويقدر عدد الحسابات غير النشطة للخليجيين 4144 حسابا.