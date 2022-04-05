1.06 مليار دينار أرباح القطاع المصرفي.. يتصدرها «الوطني» بـ 362 مليون دينار

قطاع الخدمات المالية حقق 174 مليون دينار أرباحاً.. و16 من شركاته تحولت للربحية

249 مليون دينار أرباح الاتصالات بنمو 12.9%.. و«زين» تصدرتها بـ 185.7 مليوناً

القطاع العقاري شهد تعافياً كبيراً بالعام الماضي وتحول للربحية بتحقيق 283.5 مليون دينار

شريف حمدي



قفزت النتائج المالية التي حققتها الشركات المدرجة ببورصة الكويت خلال العام الماضي بنسبة 270% بمحصلة إجمالية 2.967 مليار، دينار وذلك ارتفاعا من 803.6 مليون دينار في عام 2020.



وجاءت هذه النتائج الايجابية على وقع التحسن الكبير الذي شهدته الساحة الاقتصادية في العام الماضي مقارنة بالذي سبقه، حيث شهدت الأنشطة الاقتصادية رواجا كبيرا مع عودة الحياة إلى طبيعتها، وهو ما انعكس على أداء بورصة الكويت بشكل لافت، حيث حققت مكاسب قياسية على مستوى مؤشراتها بواقع 26% لمؤشر السوق الأول، و29.3% لمؤشر السوق الرئيسي، و26.9% لمؤشر السوق العام، فيما حققت القيمة السوقية قفزة كبيرة بمكاسب تجاوزت 9 مليارات دينار بنهاية العام الماضي.



وفي هذا السياق، أعدت «الأنباء» إحصائية تعتمد على بيانات شركة كامكو إنفست، أظهرت أهم النتائج المحققة لعام 2021 وذلك على النحو التالي:



٭ حققت 10 قطاعات نموا في الأداء باستثناء قطاع النفط والغاز الذي حقق تراجعا بنسبة 86.2%، علما بأن أغلب شركات القطاع لم تكشف عن نتائجها، فيما استقر قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا.



٭ قطاع الصناعة جاء في صدارة القطاعات الأكثر تحقيقا للأرباح بنهاية العام الماضي، محققا 1.08 مليار دينار، وذلك على وقع النتائج الاستثنائية الهائلة التي حققتها شركة أجيليتي المدرجة ضمن القطاع، إذ بلغت أرباح أجيليتي 977.4 مليون دينار جراء بيع شركة الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة التابعة لها إلى شركة DSV في صفقة تبادل أسهم.



٭ قطاع البنوك حل ثانيا من حيث أكثر القطاعات تحقيقا للأرباح، إذ بلغ إجمالي ما حققه القطاع المصرفي 1.06 مليار دينار ارتفاعا من 594 مليون دينار في العام قبل الماضي، بنسبة نمو 79.2%، علماً بأن أرباح القطاع تشمل ١١ بنكاً من بينها البنك الأهلي المتحد - البحرين.



٭ حل بنك الكويت الوطني بالنسبة للقطاع المصرفي في المقدمة، بأرباح بلغت 362.2 مليون دينار بنسبة نمو 47%، تلاه «بيتك» بأرباح 243.4 مليون دينار بنسبة نمو 64%.



٭ قطاع الخدمات المالية الذي يضم شركات الاستثمار، شهد تحولا للربحية خلال العام الحالي بأرباح 174.4 مليون دينار مقارنة مع خسائر 5.4 ملايين دينار تأثرا بالخسائر الكبيرة التي حققتها مؤشرات ومتغيرات البورصة خلال تلك الفترة من العام قبل الماضي، وجاءت الكويتية للاستثمار بالصدارة ضمن شركات القطاع بـ 26.7 مليون دينار، وشهدت 16 من شركات القطاع تحولا للربحية بعد أن كانت محققة خسائر في 2020.



٭ حقق قطاع الاتصالات 249.3 مليون دينار بنسبة نمو 12.9%، مقارنة مع 220 مليون دينار، وتصدرت زين شركات القطاع بـ 185.7 مليون دينار ارتفاعا من 185.1 مليون دينار العام الماضي.



٭ شهد القطاع العقاري تعافيا كبيرا بنهاية العام، إذ حقق القطاع أرباحا تقدر بـ 283.5 مليون دينار مقارنة مع خسائر تقدر بـ 50.2 مليون دينار 2020، وجاءت شركة الوطنية العقارية الصدارة بـ 199 مليون دينار مستفيدة أيضا من صفقة اجيليتي ـ DSV باعتبار «الوطنية» أكبر الملاك بأجيليتي.



ويتوقع أن تستمر وتيرة النمو في نتائج الشركات المدرجة خلال الفترات المالية المقبلة في ظل التحسن الاقتصادي الكبير المدعوم بقفزات أسعار النفط لمستويات اكثر من 100 دولار للبرميل بسبب الحرب الروسية على اوكرانيا وما نتج عنها من مخاوف من نقص الامدادات، الأمر الذي ساهم في تقليص عجز الموازنة العامة للدولة وسط توقعات بأن يتحقق فائض حال استمرت الأسعار عند المعدلات الحالية.