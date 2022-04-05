أطلقت شركة بلومز تلكوم الشركة المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووكيل شركة شاومي العالمية الرائدة في مجال الهواتف الذكية والإلكترونيات أول معارض لها في الكويت والذي يحمل اسم «شاومي ستور» بمنطقة السالمية - شارع سالم المبارك - مجمع الوطنية، بحضور رئيس مجلس الإدارة الشيخ فهد يوسف الصباح.



وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة بلومز تلكوم محمد فوزي عن سعادته بافتتاح أول فروع الشركة في الكويت، مؤكدا أن الشركة لديها استراتيجية وخطة على المدى المتوسط لافتتاح فروع جديدة في عدة أماكن متفرقة في الكويت.



وقال فوزي إن السوق الكويتي يأتي في مقدمة الأسواق الرئيسية التي تستهدفها شركة «شاومي» والرامية إلى جعل التكنولوجيا المتطورة في متناول الجميع، مشيرا إلى أن الشركة بالتعاون مع شركة «بلومز» تسعى إلى الاستحواذ على حصة سوقية كبيرة من السوق خلال الفترة المقبلة.



وأضاف فوزي أن هذا الفرع يعد أول فروع الشركة المتكاملة في الكويت والذي يقدم كافة الحلول من هواتف ذكية والمنتجات الإلكترونية المتطورة مثل الشاشات واللاب توب والإكسسوارات والتلفزيونات، مشيرا إلى أن السوق الكويتي واحد من المراكز العالمية المهمة للتكنولوجيا، ونعمل على تلبية كل احتياجات السوق الكويتي من الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية ذات المواصفات العالمية الحديثة والمتطورة مقارنة مع منافسيها.



وعبر مسؤول شاومي في الكويت ريتشارد زانج عن سعادته بافتتاح أولى فروع الشركة، مؤكدا أن الشركة شاومي العالمية وبالتعاون مع شركة بلومز تلكوم لديها استراتيجية وخطة على المدى المتوسط لافتتاح فروع جديدة في عدة أماكن متفرقة.



ولفت الى أن شركة بلومز تلكوم الوكيل الرسمي لشركة شاومي العالمية في الكويت قامت بطرح كل المنتجات في الأسواق المحلية ليتمكن المستهلك من الحصول على السلعة المطلوبة بكل سهولة وأسعار تلبي كل احتياجات العملاء.