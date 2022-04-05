عبدالوهاب الرشود: الجائزة تمثل اعترافاً عالمياً بمكانة «بيتك» الرائدة في التمويل الإسلامي

لطالما كان البنك مرجعاً بالصيرفة الإسلامية.. ويمتلك سجلاً حافلاً بابتكار المنتجات المصرفية

نواصل المضي بإستراتيجية التحول الرقمي.. والنهج الاستباقي في تبني التكنولوجيا والابتكار

«بيتك» يمتلك حصة مهيمنة بالسوق وانتشاراً جغرافياً حول العالم.. عبر 526 فرعاً مصرفياً

حصد بيت التمويل الكويتي (بيتك)، جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم لسنة 2022 من مجموعة «غلوبل فايننس» العالمية، ضمن النسخة الـ 15 للجوائز التي تمنحها المجلة سنويا، وذلك تقديرا للمساهمات الكبيرة في نمو التمويل الإسلامي، وتلبية احتياجات العملاء من المنتجات المبتكرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال قنوات خدمة متطورة وفعالة، الى جانب التميز في تحقيق الاستدامة والنمو المتواصل.



كما منحت «غلوبل فايننس» «بيتك» جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل شركة تأمين تكافلي في العالم لشركة بيتك للتأمين التكافلي (بيتك تكافل).



وفي هذه المناسبة، أعرب الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف في «بيتك» - عبدالوهاب الرشود، عن اعتزازه بالفوز بهذه الجوائز من مجموعة «غلوبل فايننس» العريقة، مبينا أن ذلك يمثل اعترافا عالميا بمكانة «بيتك» الرائدة في صناعة التمويل الإسلامي، فيما يؤكد كفاءة أداء البنك وتفوقه في تقديم الخدمات المبتكرة ذات الجودة العالية مع المضي قدما في استراتيجية التحول الرقمي، ومواصلة النهج الاستباقي في تبني التكنولوجيا والابتكار والتركيز على تعزيز تجربة العملاء.



وأشار الرشود إلى أن «بيتك» لطالما كان مرجعا في الصيرفة الإسلامية ويتمتع بسجل حافل في ابتكار الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية، وتطوير العديد من المنتجات المالية والبدائل التمويلية، التي يتم التعامل فيها في الأسواق الدولية حاليا، وتلبي تطلعات العملاء بمختلف شرائحهم الأفراد والشركات.



وذكر الرشود أن «بيتك» يركز على دعم الشمول المالي الذي يعتبر عاملا أساسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهذا يندرج ضمن إطار دوره التنموي، وريادته في قيادة صناعة التمويل الإسلامي.



وأوضح أن «بيتك» هو أول بنك إسلامي تأسس في الكويت، ويمتلك حصة مهيمنة في السوق المحلي، فيما يتمتع بانتشار جغرافي واسع في مناطق عدة حول العالم عبر 526 فرعا مصرفيا، وحوالي 1750 جهاز صرف آلي، وأكثر من 13 ألف موظف.



وتستند «غلوبل فايننس» في تقييمها للمؤسسات المالية الإسلامية إلى آراء مصرفيين ومحللين وخبراء ماليين متخصصين من جميع أنحاء العالم، فيما تضع معايير ومنهجية مهنية دقيقة مبنية على قياس أداء هذه المؤسسات منها النمو في الأصول، والربحية، والانتشار الجغرافي، والعلاقات الاستراتيجية، وتطوير الأعمال، والابتكار في المنتجات، والقدرة على تلبية احتياجات قاعدة عملاء متنوعة في جميع القطاعات، فضلا عن الابتكار التكنولوجي في تقديم الخدمة ونوعية المنتج، وسمعة المؤسسة، ورضا العملاء، والالتزام بالمعايير الأخلاقية، والعلاقات الاستراتيجية.



وتأسست مجلة «غلوبل فايننس» سنة 1987، وتتخذ من نيويورك مقرا لها. وتعتبر مصدرا موثوقا للبيانات المالية في أكثر من 190 دولة حول العالم، وتمتلك خبرة تمتد لـ 35 سنة في الأسواق المالية العالمية، وسيجري تكريم الفائزين في حفل توزيع الجوائز الذي يقام خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن خلال أكتوبر 2022.