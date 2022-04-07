مبارك الخالدي - يحيى حميدان



بجدارة واستحقاق تأهل العربي الى الدور ربع النهائي لبطولة كأس سمو الأمير بفوزه على الصليبخات 0-3 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من امس على ستاد الصداقة والسلام في ختام الدور التمهيدي من البطولة. وبهذا الفوز سيلعب الأخضر مع السالمية في الدور ربع النهائي في مباراة مرتقبة. سجل للعربي سلطان العنزي (2) وستيفن جوبي (39) وعبدالرحمن الشرهان (55).



ودخل الأخضر المباراة بتشكيلته الاساسية بتواجد الخماسي المحترف وليد الشعلة وستيفن جوبي في المقدمة والسنوسي الهادي ومحمد الصولة في الاطراف وطارق بوعبطة كقلب دفاع والمحور سلطان العنزي ليفرض الأخضر سيطرته المطلقة معتمدا على الكرات العرضية المميزة للوصول الى مرمى الحارس داود الخالدي.



ومن متابعة جيدة لركلة ركنية سجل العنزي الهدف الاول (2)، وتكفل القائم الأيسر للحارس الخالدي برد رأسية ستيفن جوبي (28)، واستثمر ستيفن خطأ دفاعيا للصليبخات ليسدد الكرة قوية في الشباك محرزا الهدف الثاني لفريقه (39). ولم تكن للصليبخات محاولات تذكر وعانى سوء التنظيم الدفاعي.



وفي الشوط الثاني واصل الأخضر أفضليته وسجل البديل عبدالرحمن الشرهان الهدف الثالث بعد ان استغل كرة مرتدة من الدفاع ليسددها بقوة في الشباك (55)، وألغى الحكم عمار اشكناني قراره باحتساب ركلة جزاء للعربي بعد الرجوع لتقنية الفار (75)، وحافظ الاخضر على تقدمه حتى صافرة النهاية.



وفي مباراة أخرى، حجز النصر مقعده في الدور ربع النهائي عقب فوزه على الجهراء 3-1 على ستاد صباح السالم مساء اول من امس ليلاقي الشباب في الدور التالي الذي لم يتحدد موعده. وجاءت بداية «العنابي» ممتازة بعدما خطف هدف التقدم في الدقيقة 12 إثر متابعة مميزة من الأردني عدي الصيفي للكرة الطائشة التي سددها محمد دحام، ليحولها الصيفي في شباك حارس الجهراء بدر الصعنون.



وفي الشوط الثاني، هيأ مشعل فواز الكرة الثابتة بذكاء لمحمد دحام، ليطلقها «صاروخية» من خارج منطقة الجزاء في مرمى الجهراء محرزا الهدف الثاني للنصر (76)، وتحصل مدافع الجهراء، المالي حامد ماريوس، على بطاقتين صفراوين من الحكم سعود السمحان ليتم طرده من الملعب (85).



وعزز النصر من تقدمه بهدف ثالث سجله مشاري العازمي من مجهود فردي (90). وسجل البديل يوسف الرشيدي هدف «حفظ ماء الوجه» للجهراء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز «نصراوي» مستحق بنتيجة 3-1.