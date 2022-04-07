مبارك الخالدي



تابع مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم لافيكا عددا من مباريات الدور التمهيدي لبطولة كأس سمو الأمير وأبدى اعجابه بعدد من اللاعبين وخصوصا الشباب. وقال في تصريحات عقب مباراة العربي والصليبخات إن الباب لا يزال مفتوحا لاختيار عناصر جديدة للمنتخب، وقد تابعت عددا من المباريات، ولم تقتصر مشاهداتي على اللاعبين الذين كانوا ضمن معسكر مالطا وهناك آخرون من الشباب تحت 23 عاما قدموا أداء جيدا ولافتا في عدد من الاندية ويستحقون الاهتمام وقد تكون هناك اسماء جديدة في المنتخب لاحقا. وعن اختياره بعض اللاعبين قبل السفر إلى مالطا واحتياجاته من المراكز، قال لافيكا ان جميع الخطوط مهمة لكن قبل السفر الى المعسكر الخارجي كان الوقت بالنسبة لي قصيرا جدا وكانت لدينا مشاكل رئيسية في مركز قلب الدفاع، والحقيقة انني تشاورت مع الزملاء الوطنيين من العاملين معي في الجهاز الفني الذين قدموا لي تحليلا فنيا عن اللاعبين وايضاح الحالات البدنية لكل منهم واستفدت من هذا الأمر وهذا سبب اختيار البعض منهم في معسكر مالطا وسنرى ما سيحدث مستقبلا في هذا الشأن.



وحول طرح اسمه مؤخرا لدى الاتحاد التشيكي ضمن عدد من المديرين الفنيين لتدريب منتخب التشيك الفترة المقبلة قال لافيكا: لا مجال للحديث حول هذا الموضوع في الوقت الراهن وانا الآن في مرحلة تركيز في عملي مع الاتحاد الكويتي بموجب العقد بيننا.