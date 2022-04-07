يحيى حميدان



أبدى مدرب فريق الكرة بنادي النصر محمد المشعان امتعاضه من مستوى فريقه على الرغم من الفوز على الجهراء 3-1 والتأهل للدور ربع النهائي من كأس سمو الأمير.



وقال إن أداء «العنابي» في الشوط الأول لم يعجبه ولكن في الشوط الثاني قدم الفريق اداء جيدا، الا ان استقبال الهدف الوحيد من الجهراء بهذه الطريقة أزعجه وذلك لتفضيله عدم استقبال الأهداف مهما كان الفريق متقدما.



واضاف المشعان أن النصر حتى الآن لم يقدم شيئا، رغم الفوز بكأس الاتحاد «التنشيطية» وهي مهمة للنادي واللاعبين لان الطموح لا يزال كبيرا ويكبر في كل يوم لصنع فريق بطل يقارع الكبار وينافس على البطولات بوجود هذا الجيل الممتاز للنصر وللكرة الكويتية.



وبين أنه يجب طي صفحة الفوز على الجهراء والتركيز على المباريات الاربع المتبقية في دوري stc الممتاز أمام العربي والكويت والتضامن والقادسية، ومن ثم العودة إلى مسابقة «أغلى الكؤوس» حيث سنواجه الشباب في الدور ربع النهائي.