مبارك الخالدي



أوضح عضو مجلس الإدارة ورئيس جهاز الكرة بالنادي العربي علي مندني أن الأخضر ينتظر البطاقة الدولية لأحد اللاعبين من السنغال تمهيدا لتسجيله والاستفادة منه في المباريات المقبلة، بداية من مواجهة النصر الأحد المقبل ضمن الجولة 25 من الدوري.



وكانت التقارير الإعلامية قد أشارت الى تعاقد العربي مع أحد المهاجمين من السنغال قادما من الدوري الأوكراني مستفيدا من قرار «فيفا» بالسماح بانتقال اللاعبين من روسيا وأوكرانيا بسبب حالة الحرب الدائرة هناك، حيث تنتهي مهلة السماح اليوم. وعن مواجهة الصليبخات في ختام مباريات الدور التمهيدي لبطولة كأس سمو الأمير والتي انتهت بالفوز 0/3، قال إن فريقه حسم المباراة مبكرا ومن الشوط الأول لتفادي أي احتمالات أمام فريق مجتهد وله كل الاحترام، وقد طلبنا من لاعبينا التركيز وإنهاء الأمور مبكرا والتعامل مع المباراة بإيجابية حتى النهاية وهذا ما حصل.